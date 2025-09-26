Adquieren unas figuras sombrías para decorar las paredes del hospital y una enfermera es muy clara con lo que le transmiten

Ponen una polémica obra de arte de 800.000 euros en un hospital. La nueva fachada del Hospital Assi en Hämeenlinna ha despertado la desaprobación en las redes sociales de la obra de la artista Tuula Närhinen. Tal y como apunta el medioYle, los pacientes y sanitarios la consideran "demasiado aterradora". El lema de estas adquisiciones: "un hospital humano y promotor de la salud".

Los datos recabados por el medio apuntan que las 300 obras expuestas han costado un total de 800.000 euros, lo que supone un 0,2% de los costes de construcción. En declaraciones recogidas por el medio, Kirsi Pitkänen, la coordinadora de arte, asegura que los espacios públicos también deben resistir el paso del tiempo y ofrecer profundidad. "Vivir una obra de arte es siempre personal. Te animo a que te sientas libre de familiarizarte con las obras del hospital y formar tu propia opinión", asegura.

Por su parte, la artista explica en la publicación que tomó fotografías de su propia sombra en una roca, cuya superficie encharcada distorsionaba las figuras. Estas imágenes de sombras se utilizaron para crear la obra. "Cuando les preguntamos a los niños de un jardín de infantes cercano qué veían en las fotos, vieron un monstruo y un lobo", se asegura en el periódico.

Virpi Ylitalo, una enfermera del hospital, en declaraciones también recogidas por el medio, bromea que "una persona que está de guardia durante veinte horas puede parecerse a una figura en la pared de un hospital. Al menos mentalmente". La sanitaria cree que la apreciación de la obra crecerá con el tiempo, pero, le hubiera gustado ver obras de arte "más audaces" en el nuevo hospital.