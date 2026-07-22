Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un dentista avisa a quienes van dando sorbos al refresco 'zero' o light durante todo el día: "Creen que no pasa nada porque no lleva azúcar, pero no funciona así"
Salud
Salud

Un dentista avisa a quienes van dando sorbos al refresco 'zero' o light durante todo el día: "Creen que no pasa nada porque no lleva azúcar, pero no funciona así"

Estas bebidas contienen ácidos que pueden favorecer el desgaste dental.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un muestra de Coca Cola Zero para probarla
Un muestra de Coca Cola Zero.Getty Images

Cada vez son más las personas que sustituyen los refrescos tradicionales por sus versiones 'zero' o light con la idea de que son una alternativa más saludable. Al no llevar azúcar, muchos creen que pueden consumirlas con total tranquilidad e incluso beberlas a lo largo de todo el día. Sin embargo, los dentistas advierten de que esta costumbre puede tener consecuencias para la salud bucodental que pasan desapercibidas para la mayoría.

Precisamente sobre este hábito ha querido poner el foco el dentista Torben Steen Schønwaldt, presidente de la Asociación Dental Danesa. El experto recuerda que, aunque los refrescos 'zero' o light son una mejor opción que los azucarados para prevenir las caries, eso no significa que sean inofensivos. De hecho, advierte que beberlos poco a poco durante todo el día puede acabar pasando factura a los dientes por la acción de los ácidos que contienen.

El especialista explica que el error está en pensar que la ausencia de azúcar elimina cualquier riesgo para los dientes. "Creen que no pasa nada porque no lleva azúcar, pero no funciona así", señala en declaraciones recogidas por el medio danés DR. Según detalla, estas bebidas contienen ácidos que, al mantener un contacto constante con el esmalte debido a los sorbos continuos, pueden favorecer su desgaste y aumentar la sensibilidad dental con el paso del tiempo.

Sensibilidad dental y demás síntomas

Varios odontólogos aseguran que cada vez observan más pacientes con lesiones provocadas por los ácidos. Los primeros síntomas suelen ser sensibilidad dental, pérdida de brillo en el esmalte e incluso un mayor riesgo de fracturas y desgaste a largo plazo. Una tendencia relacionada tanto con el aumento del consumo de bebidas energéticas como con la falsa sensación de seguridad que generan los refrescos sin azúcar.

Según los expertos, la clave no es únicamente qué se bebe, sino cómo se hace. Tomar un refresco en un periodo corto de tiempo resulta menos perjudicial que mantener los dientes expuestos al ácido durante horas con pequeños sorbos. Además, recomiendan beber un poco de agua después para ayudar a eliminar los restos de ácido de la boca.

Otro consejo importante es evitar cepillarse los dientes inmediatamente después de consumir estas bebidas. El ácido reblandece temporalmente el esmalte, por lo que el cepillado en ese momento puede acelerar su desgaste. Por ello, lo más recomendable es esperar alrededor de una hora antes de utilizar el cepillo para permitir que la saliva contribuya a remineralizar la superficie dental.

Además, los especialistas recuerdan que este efecto no solo lo causan los refrescos light o ‘zero’, sino que zumos, batidos y otras bebidas de frutas también contienen ácidos capaces de erosionar el esmalte si se consumen de forma continuada. Por eso, el agua sigue siendo la mejor opción para hidratarse a diario, especialmente durante los meses de más calor, mientras que el resto de bebidas conviene disfrutarlas de forma ocasional.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA PULEVA
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos