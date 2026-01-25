Tiene 61 años pero su edad biológica es 35: esta CEO dice que rejuvenece yendo a 'raves' y limpiando su casa

La longevidad es un concepto cada vez más relevante en nuestra sociedad. Cada vez estamos más interesados en conocer las prácticas adecuadas para cuidar la salud física y mental con el objetivo de tener una vida más duradera.

¿Qué hábitos estarías dispuesto a cambiar para mejorar tus expectativas de vida? Al escuchar esta pregunta, muchos se plantean escenarios extremos y arduos, como dietas estrictas o rutinas de ejercicios agotadoras.

Sin embargo, el camino puede ser muy diferente y mucho más ameno de lo que imaginas. Así lo explica en una entrevista para Business Insider Tina Woods, de 61 años, fundadora y CEO de Collider Health, una organización dedicada a promover el envejecimiento saludable.

Según el test de edad biológica GlycanAge, la edad interna de Woods se sitúa en los 35 años. Este resultado es el reflejo de un estilo de vida que rompe con todos los moldes tradicionales.

Todo empieza en casa

"Considero que limpiar la casa es una parte integral de mi mañana, y normalmente hago un poco justo después de que empiece el café", indica Tina. Además, destaca el beneficio creativo que le aporta esta actividad doméstica.

"Me gusta el esfuerzo físico de pulir una ventana o frotar algo; encuentro que el movimiento me da el momento perfecto para sacar nuevas ideas, porque mi mente puede asociar conceptos con más libertad que cuando estoy frente al escritorio", añade.

Hábitos saludables, pero sin rutinas rígidas

"La idea de tener un horario rígido de higiene del sueño me parece una locura", explica Woods. Ella prefiere escuchar a su cuerpo y dormir las horas que sean necesarias. Por lo general, su ciclo de sueño ronda las 6 horas, pero no es una "camisa de fuerza", ya que varía en función de su cronograma diario.

De hecho, Tina es DJ y disfruta enormemente de la cultura de las raves: "Lo veo como una parte absolutamente esencial de mi agenda. Esa sensación que tienes en la pista de baile —la conexión, el poder de la música, la sincronía y la euforia— son cosas muy, muy poderosas".

Además, la compañía de su marido la motiva aún más: "Él es mi principal compañero de fiesta, lo cual es fantástico. Rodearte de una energía que es más grande que tú es una parte fundamental de mi rutina de longevidad", concluye la ejecutiva.