Un conductor atraviesa uno de los túneles más largos de Europa; ahora tiene prohibido conducir en todo el país

Hay imprudencias al volante que terminan en una simple multa y otras que cruzan todo tipo de límites. Eso es precisamente lo que ocurrió con un joven conductor alemán, cuyo paso por uno de los túneles de carretera más largos y transitados de Europa acabó desencadenando una contundente intervención policial y una sanción que le impedirá volver a conducir en todo el territorio suizo.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del miércoles 15 de julio en la autopista A2, una de las principales vías de acceso a Italia a través de Suiza. Según informó la policía cantonal de Uri, el conductor, de 22 años, comenzó a encadenar maniobras prohibidas incluso antes de entrar en el túnel de San Gotardo, donde su conducción terminó poniendo en serio riesgo al resto de usuarios de la vía.

El medio local Schwäbischen recoge que, antes incluso de entrar en el túnel, realizó un adelantamiento ilegal por la derecha atravesando una zona rayada, una maniobra que ya llamó la atención de los agentes. Una vez dentro, el conductor adelantó hasta 21 vehículos pese a la presencia de una doble línea continua y mantuvo una velocidad media de 171,8 km/h, cuando el límite en ese tramo está fijado en 80 km/h. A ese ritmo recorrió los 16,9 kilómetros del túnel en menos de seis minutos, aproximadamente la mitad del tiempo habitual.

Dio positivo en drogas

Tras abandonar el túnel, el vehículo fue interceptado por la policía cantonal del Tesino y posteriormente entregado a los agentes de Uri. Aunque quedó en libertad tras prestar declaración, las autoridades le retiraron el derecho a conducir en todo el territorio suizo y le impusieron el pago de una fianza de varios miles de francos suizos, aunque la policía no especificó la cantidad exacta.

Por si fuera poco, durante la intervención policial el joven dio positivo en una prueba rápida de drogas, por lo que ahora deberá responder ante la justicia por varios delitos relacionados con la seguridad vial. Entre ellos figura el de conducción temeraria, una de las infracciones más graves contempladas por la legislación suiza, que puede acarrear importantes sanciones económicas e incluso penas de prisión dependiendo de las circunstancias del caso.

El túnel de carretera de San Gotardo es una de las infraestructuras viarias más importantes de Europa y soporta un intenso tráfico, especialmente durante el verano, cuando miles de conductores lo utilizan para viajar entre Alemania, Suiza e Italia. Precisamente por su elevada afluencia y por tratarse de una vía de un solo carril por sentido, las maniobras de adelantamiento están estrictamente prohibidas para minimizar el riesgo de accidentes.