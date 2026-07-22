Un colombiano arrasa al explicar por qué en España se celebra así la copa del Mundo

Ambientazo a la caída del sol en Cibeles, durante la fiesta por el Mundial

La conquista del Mundial por parte de España ha dejado imágenes de celebraciones multitudinarias en plazas, calles y fuentes de todo el país. Sin embargo, también ha provocado un curioso debate en redes sociales, donde algunos usuarios de otros países han cuestionado que los festejos hayan transcurrido sin grandes incidentes.

A esa discusión ha querido responder el creador de contenido colombiano @loversdani, cuyo vídeo en TikTok se ha hecho viral tras defender la manera en la que se vivió la victoria española y lanzar un mensaje de admiración hacia el civismo mostrado durante las celebraciones.

"No sé por qué hay tanto vídeo circulando de gente de otros países que critica la forma de celebrar de España", comienza diciendo.

El colombiano asegura no entender las críticas de quienes consideran que las celebraciones fueron demasiado tranquilas por el hecho de que no hubiera disturbios o altercados.

"Dicen que aquí no hacen disturbios, que aquí son mucho más organizados, que tienen partes específicas donde se permite celebrar y otras donde no, con el fin de mantener todo controlado, de que no haya daños a negocios o terrazas y también para cuidar el descanso de los vecinos", explica.

"Es un país un poquito más desarrollado"

Lejos de ver eso como algo negativo, sostiene que precisamente ahí está la diferencia. "Es un país más educado, un país más desarrollado", afirma antes de volver a preguntarse por qué hay personas que consideran que celebrar de forma ordenada es motivo de crítica.

El creador de contenido ironiza con algunos de los comentarios que ha leído en redes sociales. "Que por qué no hay muertos, que por qué no hay disturbios, que por qué no hay peleas, que por qué no hay vandalismo... Entonces, ¿celebran mal?", plantea.

A continuación, lanza una reflexión que ha sido la parte más compartida del vídeo. "¿Para celebrar bien tiene que haber daños, peleas, disturbios, robos o gente muerta? No. Simplemente es un país que, en esa cuestión, es un poquito más desarrollado y un poquito más educado".

"Tenemos que aprender"

El colombiano termina el vídeo haciendo autocrítica y poniendo como ejemplo tanto a su país como a otros de gran tradición futbolística. "Es una cosa que nosotros tenemos que aprender", asegura.

Y añade: "Donde Colombia hubiera quedado campeón, donde Argentina hubiera quedado campeón... la que se arma es... Dios mío bendito, no me lo quiero ni imaginar".

Por ello, concluye con un mensaje de respeto y de aprendizaje. "Aprendamos a respetar, aprendamos las cosas buenas que otros países nos pueden enseñar. Y ya está. Un abrazo grande para todos".

El vídeo acumula miles de visualizaciones y ha generado numerosos comentarios, muchos de ellos de usuarios españoles que agradecen sus palabras y otros que destacan precisamente el tono constructivo de su reflexión.