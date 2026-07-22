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Un colombiano arrasa al explicar por qué en España se celebra así la copa del Mundo
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Un colombiano arrasa al explicar por qué en España se celebra así la copa del Mundo

El creador de contenido @loversdani defiende la forma en la que los aficionados españoles festejaron el título mundial y responde a quienes la critican por ser "demasiado tranquila".

Israel Molina Gómez
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Ambientazo a la caída del sol en Cibeles, durante la fiesta por el Mundial
Ambientazo a la caída del sol en Cibeles, durante la fiesta por el MundialPablo Blazquez Dominguez vía getty images

La conquista del Mundial por parte de España ha dejado imágenes de celebraciones multitudinarias en plazas, calles y fuentes de todo el país. Sin embargo, también ha provocado un curioso debate en redes sociales, donde algunos usuarios de otros países han cuestionado que los festejos hayan transcurrido sin grandes incidentes.

A esa discusión ha querido responder el creador de contenido colombiano @loversdani, cuyo vídeo en TikTok se ha hecho viral tras defender la manera en la que se vivió la victoria española y lanzar un mensaje de admiración hacia el civismo mostrado durante las celebraciones.

"No sé por qué hay tanto vídeo circulando de gente de otros países que critica la forma de celebrar de España", comienza diciendo.

El colombiano asegura no entender las críticas de quienes consideran que las celebraciones fueron demasiado tranquilas por el hecho de que no hubiera disturbios o altercados.

"Dicen que aquí no hacen disturbios, que aquí son mucho más organizados, que tienen partes específicas donde se permite celebrar y otras donde no, con el fin de mantener todo controlado, de que no haya daños a negocios o terrazas y también para cuidar el descanso de los vecinos", explica.

"Es un país un poquito más desarrollado"

Lejos de ver eso como algo negativo, sostiene que precisamente ahí está la diferencia. "Es un país más educado, un país más desarrollado", afirma antes de volver a preguntarse por qué hay personas que consideran que celebrar de forma ordenada es motivo de crítica.

El creador de contenido ironiza con algunos de los comentarios que ha leído en redes sociales. "Que por qué no hay muertos, que por qué no hay disturbios, que por qué no hay peleas, que por qué no hay vandalismo... Entonces, ¿celebran mal?", plantea.

A continuación, lanza una reflexión que ha sido la parte más compartida del vídeo. "¿Para celebrar bien tiene que haber daños, peleas, disturbios, robos o gente muerta? No. Simplemente es un país que, en esa cuestión, es un poquito más desarrollado y un poquito más educado".

"Tenemos que aprender"

El colombiano termina el vídeo haciendo autocrítica y poniendo como ejemplo tanto a su país como a otros de gran tradición futbolística. "Es una cosa que nosotros tenemos que aprender", asegura.

Y añade: "Donde Colombia hubiera quedado campeón, donde Argentina hubiera quedado campeón... la que se arma es... Dios mío bendito, no me lo quiero ni imaginar".

Por ello, concluye con un mensaje de respeto y de aprendizaje. "Aprendamos a respetar, aprendamos las cosas buenas que otros países nos pueden enseñar. Y ya está. Un abrazo grande para todos".

El vídeo acumula miles de visualizaciones y ha generado numerosos comentarios, muchos de ellos de usuarios españoles que agradecen sus palabras y otros que destacan precisamente el tono constructivo de su reflexión.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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