Una británica, retenida en un aeropuerto por estar "ilegalmente" en Europa sin haber viajado: el nuevo control biométrico de la UE la confundió con su gemela idéntica

El nuevo Sistema de Entrada y Salida (EES) de la Unión Europea, diseñado para sustituir los sellos tradicionales del pasaporte por un registro digital basado en datos biométricos, ha protagonizado uno de sus incidentes más llamativos desde su puesta en marcha.

Una ciudadana británica fue retenida en un aeropuerto de Rumanía después de que el sistema la identificara erróneamente como una persona que había permanecido de forma irregular en el espacio Schengen.

El motivo del error resultó tan inusual como inesperado: el sistema la confundió con su hermana gemela, quien sí había viajado previamente a Países Bajos. El caso ha vuelto a poner el foco sobre los problemas que todavía presenta el nuevo control fronterizo europeo, cuya implantación está siendo bastante polémica.

Un viaje que terminó con un interrogatorio

El surrealista incidente tuvo lugar a finales de mayo en el aeropuerto de Cluj-Napoca, en Rumanía, cuando la pasajera se disponía a regresar al Reino Unido después de una corta estancia en el país. Durante el control fronterizo, las autoridades le comunicaron que figuraba como una persona que había excedido el tiempo permitido de estancia en el espacio Schengen al no haber registrado correctamente una salida desde Ámsterdam semanas antes.

Sin embargo, la mujer aseguró que nunca había viajado a la capital neerlandesa. Quien sí lo había hecho era su hermana gemela idéntica. A pesar de explicarlo a los agentes, estos llegaron a sospechar inicialmente que ambas habían intercambiado sus pasaportes, algo que nunca ocurrió.

Tras unos 15 minutos de interrogatorio, finalmente se le permitió embarcar, aunque la afectada expresó su preocupación por la posibilidad de que el error vuelva a repetirse en futuros desplazamientos.

Un fallo en la identificación biométrica

Según explicó a Politico la profesora Niovi Vavoula, experta en política cibernética de la Universidad de Luxemburgo, el problema podría deberse a una combinación de errores técnicos y humanos durante los primeros días de funcionamiento del sistema.

La especialista apunta a que la salida de la hermana desde Ámsterdam pudo registrarse de forma incorrecta cuando el EES aún presentaba incidencias tras su lanzamiento.

A ello se habría sumado un fallo en el control realizado por las autoridades rumanas, que, según la normativa, no deberían basar la identificación únicamente en el reconocimiento facial.

Para evitar estos errores, el sistema también almacena las huellas dactilares y los datos del pasaporte, elementos que diferencian claramente a ambas hermanas pese a compartir rasgos físicos, apellido, fecha de nacimiento y nacionalidad.

Para la experta, los agentes del control fronterizo de Rumanía incurrieron en un "sesgo de anclaje", dando por válida la primera coincidencia sin verificar el resto de la información disponible.

Un sistema todavía bajo examen

Tras conocerse el caso, la Policía de Fronteras rumana abrió una investigación interna y concluyó que el sistema informático había funcionado correctamente, aunque reconoció que el personal no siguió todos los procedimientos establecidos. Como respuesta, anunció formación adicional para los agentes y calificó lo sucedido como un incidente aislado.

La Comisión Europea evitó pronunciarse sobre este caso concreto, aunque recordó que son los Estados miembros los responsables de introducir y gestionar los datos registrados en el EES. Asimismo, señaló que los viajeros pueden solicitar la rectificación de su información si detectan errores en el sistema.

La implantación del nuevo control biométrico afecta especialmente a los ciudadanos británicos tras el Brexit, ya que el EES solo se aplica a viajeros extracomunitarios. Ante el aumento previsto de desplazamientos durante el verano, el Gobierno del Reino Unido ya ha destinado más de 30 millones de libras para adaptar puertos y estaciones internacionales a este nuevo modelo de control fronterizo.