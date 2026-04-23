Ana Luzón, técnica en nutrición, destaca cuáles son los mejores alimentos para la vista 

El ojo es un órgano con un metabolismo frenético que sufre un desgaste constante por la luz, el oxígeno y el esfuerzo muscular, resalta la técnica superior en Nutrición y Dietética Ana Luzón. Pero, para mantener su estructura y retrasar enfermedades degenerativas, "lo que necesitas no son suplementos caros, sino asegurar estos nutrientes básicos en tu dieta habitual", asegura Luzón. Y explica una serie de consejos para que sirvan de guía a quien quiera cuidar su vista ayudado de una alimentación saludable.

El primer aspecto que destaca esta técnica en dietética es que "el filtro solar se come: Luteína y Zeaxantina". ¿Qué quiere decir esto? "La retina tiene una zona central llamada mácula, responsable de la visión aguda y de los colores. Esta zona necesita pigmentos que actúen como 'gafas de sol internas' para filtrar la luz azul", responde esta experta. Las fuentes reales se pueden encontrar en las espinacas, las acelgas, el kale y el brócoli, que son excelentes. Se trata de pigmentos que son liposolubles y, para que el cuerpo los absorba, debes acompañar la verdura con una grasa saludable, como un chorrito de aceite de oliva", aconseja.

Un segundo alimento a contemplar es el huevo: "Es el 'multivitamínico" ocular", afirma Luzón. "Si hay un alimento completo para la vista, es el huevo", prosigue, "su yema es un cóctel de nutrientes diseñados para ser absorbidos con facilidad. Aporta luteína, zeaxantina y zinc. Y, a diferencia de los vegetales, el huevo ya contiene la grasa necesaria para que tu organismo asimile esos pigmentos de inmediato. Consumirlos de forma habitual (entre tres y cinco veces por semana) es una estrategia de mantenimiento brillante y barata".

En tercer lugar están las grasas que ayudan a que el ojo no se seque, las Omega-3, prosigue Ana Luzón. "El síndrome del ojo seco, agravado por el uso de pantallas, ocurre cuando la lágrima es de mala calidad y se evapora rápido. Necesitas lípidos para que la película lagrimal sea estable", explica. Entre los alimentos que las contienen está "el pescado azul de toda la vida: sardinas, boquerones, caballa o salmón". "No hace falta gastar en cápsulas de farmacia; con dos raciones de pescado azul a la semana cubres la demanda de ácidos grasos que tus glándulas lagrimales necesitan para lubricar bien", añade esta experta.

Y su cuarto consejo tiene que ver con "el 'transporte' y la limpieza, que aportan el zinc y la vitamina E, señala la técnica en nutrición. "El zinc es el transportista que lleva la vitamina A desde el hígado hasta la retina. Sin él, la protección no llega a su destino. Por otro lado, la Vitamina E evita que las células del ojo se oxiden prematuramente. Son fuentes de zinc, por ejemplo, las legumbres (lentejas, garbanzos) y las carnes magras; y de vitamina E, un puñado de almendras o avellanas naturales", recomienda Luzón.

Y añade que también la vitamina A "es esencial para la córnea y la visión nocturna, pero atiborrarse a zanahorias no te dará visión de lince". Pero, en general, resalta, "si tienes una dieta equilibrada, es probable que ya tengas los niveles cubiertos": "La encuentras en cualquier vegetal naranja o rojo (pimientos, calabaza, batata) y ayuda a mantener el mantenimiento básico de la superficie ocular".

Así que, en conclusión, "una dieta rica en estos elementos es la mejor herramienta para retrasar la aparición de cataratas y la degeneración macular": "Se trata de que tus ojos envejezcan de la forma más lenta y saludable posible". Así que "menos marketing, más mercado", proclama Luzón.

*Ana Luzón es técnica en nutrición y defensora de una alimentación realista, alejada de dogmas y dietas restrictivas. Su enfoque se centra en ayudar a las personas a reconectar con sus señales de hambre y saciedad, integrando la salud física con el bienestar emocional y el contexto de la vida actual. Más información en www.analuzonsalud.es y en Instagram @analuzonsalud.