Amancio Ortega se da un 'capricho' en París que va directo al podio de grandes inversiones inmobiliarias del mundo

Amancio Ortega vuelve a ser noticia. El fundador y primer accionista de Inditex ha adquirido por 850 millones de euros el complejo de oficinas Capital 8 de París (Francia). La operación se ha realizado a través de su brazo inversor, Pontegadea, y supone la mayor operación inmobiliaria de oficinas individuales llevada a cabo en la Europa continental desde 2022.

Tanto el periódico económico Expansión como el Green Street News, medio británico especializado que adelantó la noticia, la compraventa se ha sellado tras un acuerdo con la gestora Invesco. Esta entidad era la actual propietaria del gran complejo de oficinas, con el que se hizo en 2018, entonces por un montante de 789 millones de euros. Una nueva oportunidad de negocio alrededor del por enésimo año mayor fortuna de España, como confirmaba la revista Forbes.

Capital 8 es un 'peso pesado' en cuanto a la importancia de sus oficinas. En su interior se encuentran la sede de Tikehau Capital e igualmente alberga las oficinas de Mitsubishi, Standard Chartered, NatWest, Investec o la naviera CMA CGM, como detalla Europa Press.

Su ubicación es, por tanto, privilegiada, en pleno distrito VIII de París, misma zona en la que se encuentran el Palacio del Elíseo, el Arco del Triunfo o la Plaza de la Concordia, algunos de los principales iconos de la cultura y el turismo en Francia. Para Amancio Ortega, una nueva operación en París, donde ya cerró un negocio similar, aunque de menor calado, en 2024.

Como añade Europa Press, por encima de la transacción sellada por el grupo de Amancio Ortega solo se sitúa la compraventa del edificio Royal Bank Plaza de Toronto (Canadá), cerrada en 2022 por un montante superior a los 800 millones de euros.

La macrocompra de Pontegadea se suma a recientes inversiones de peso, como ocurrió en junio, cuando el fundador de Zara adquirió un centro logístico inmenso, de 116.000 metros cuadrados, en Oshawa (Ontario, Canadá) por importe de 116'8 millones de euros y perteneciente al Grupo Lactalis, mayor productor de lácteos a nivel mundial. En España su nombre está detrás de marcas tan renombradas como Puleva o Lauki.