Inmaculada Pérez, asesora de imagen, sentencia lo que jamás debes poner en tu mesa de Navidad si quieres ser elegante: "Está prohibido"

Con Navidad a la vuelta de la esquina, hay muchos aspectos que ocupan nuestra mente: compras, regalos, comidas, cenas, compromisos con familiares y allegados, etc. Todas ellas tienen una importancia en cada uno de nosotros que se ve reflejada en las decisiones que tomamos: uno u otro 'outfit', hacer compras en una tienda o en otra, o cómo conseguir que las cenas navideñas, principalmente en Nochebuena y Nochevieja se desarrollan de la mejor manera.

Y para conseguir esto es importante tener en cuenta numerosos aspectos para no caer en errores monumentales o en fallos demasiado grotescos. Según la asesora de imagen, Inmaculada Pérez, hay dos errores principales si quieres tener una mesa ordenada y elegante.

Con un vídeo en YouTube, Pérez ha destacado cuál es el error "prohibido" para cualquier mesa navideña en una cena importante. Y el primer aspecto de todos y al que le otorga una importancia capital son los manteles o hules. "La elección del mantel va a marcar el resto de decoración de la mesa: color, textura, material... Ni hule de plástico, ni de papel. Prohibido. En una mesa elegante eso está prohibido", asegura Pérez.

Al contrario de lo que se suele creer, los típicos manteles de guirnaldas, temática navideña, Papás Noel y cualquier otro tipo de temática similar, "están prohibidos" para conseguir una mesa elegante. "El problema está cuando os da por usar manteles estampados con renos o casitas".

Por contra, recomienda manteles mucho más neutrales, con colores como el blanco aunque no se cierra a manteles planos. "Pueden tener estampados, estilillo, ciertos dibujos pequeñitos en sitios determinados, pero vamos a evitar 'muñecajos' grandes, Papá Noeles, renos...", afirma.

Finalmente, el segundo error que cometemos muchas personas a la hora de montar la mesa de Navidad también tiene que ver con el bajo plato. Sí, el plato que va debajo del principal, donde se come. Según Inmaculada Pérez, este fallo es muy habitual en muchísimas mesas navideñas, y asegura que debe ser obligado colocarlo para dar una sensación elegante. Y esto es porque "dejar el espacio del comensal delimitado" es importante para dar una sensación de elegancia que sin el bajo plato sería imposible de conseguir.