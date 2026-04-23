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Ana Ercoreca, inspectora de Trabajo, sobre hacer dos horas más a la semana por el desayuno: "No es legal, en el peor de los casos serían 15 minutos más al día, y dos horas extra serían consideradas horas extraordinarias"
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Ana Ercoreca, inspectora de Trabajo, sobre hacer dos horas más a la semana por el desayuno: "No es legal, en el peor de los casos serían 15 minutos más al día, y dos horas extra serían consideradas horas extraordinarias"

El caso de un trabajador destapa una práctica que puede ser denunciable: "Revise su convenio colectivo".

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
El desayuno de un hotel.GETTY

La duda de un trabajador de supermercado ha puesto sobre la mesa una situación que podría estar afectando a más empleados de lo que parece. Fortunato -nombre con el que se presenta- asegura que, pese a tener un contrato de 40 horas semanales, en la práctica acaba trabajando 42. ¿El motivo? Su empresa justifica esas dos horas de más como tiempo destinado al desayuno.

Sin embargo, la inspectora de Trabajo Ana Ercoreca, en el programa Aquí hay trabajo de RTVE, ha sido clara al analizar el caso: "No es legal". Una afirmación que desmonta de raíz el argumento de la empresa.

"El descanso no funciona así"

Ercoreca explica que el descanso durante la jornada está regulado y no puede utilizarse para ampliar horas de trabajo de forma encubierta. Según el Estatuto de los Trabajadores, el descanso de 15 minutos solo es obligatorio cuando la jornada continuada supera las seis horas.

Pero además, hay un matiz clave: ese tiempo puede ser considerado trabajo efectivo o no dependiendo del convenio colectivo. "Recomiendo que revise su convenio colectivo", señala la inspectora, ya que ahí se especifica si ese descanso es recuperable o no.

"Dos horas de más son horas extra"

La inspectora va un paso más allá al analizar el caso concreto: "En el peor de los casos serían 15 minutos más al día", explica. Es decir, incluso en el escenario más desfavorable para el trabajador, el ajuste nunca justificaría dos horas semanales adicionales.

Por eso, insiste: "Dos horas extra serían consideradas horas extraordinarias". Y eso implica que deben pagarse como tal o compensarse con descanso, según marca la ley.

Una situación que puede denunciarse

Ante este tipo de prácticas, Ercoreca no deja lugar a dudas: el trabajador puede acudir a la Inspección de Trabajo. Si la empresa está imponiendo horas adicionales sin reconocerlas como extraordinarias, podría estar incurriendo en una infracción.

El caso ha generado debate porque pone el foco en una realidad que muchos empleados viven a diario: pequeñas ampliaciones de jornada que, sumadas, acaban convirtiéndose en horas de trabajo no reconocidas.

Más allá del caso: una advertencia clara

Lo que empieza como un simple "ajuste" por el desayuno puede acabar siendo un incumplimiento laboral. Y ese es precisamente el mensaje que ha calado tras la intervención de Ercoreca.

Porque, como resume la propia inspectora, la ley es clara: el tiempo de descanso no puede convertirse en una excusa para trabajar más sin compensación.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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