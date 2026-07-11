Ángel González, albañil que vive en una caravana en Málaga: "Soy mileurista, ¿qué piso voy a pagar con ese dinero?"

Ángel González, un malagueño de 54 años, se vio obligado en 2012, cuando estaba desempleado, a pasar a vivir en una vieja caravana al no tener dinero para poder pagar el alquiler de una vivienda.

Actualmente, su situación económica ha mejorado, ya que trabaja como albañil. Sin embargo, su reducido sueldo y, especialmente, el encarecimiento desbocado del precio de la vivienda en la ciudad andaluza, continúan obligando a Ángel a residir en la caravana.

En declaraciones a El País, el hombre ha lamentado que "soy mileurista. ¿Qué piso voy a pagar con ese dinero?". Ángel se ha convertido ahora en el portavoz de más de 100 personas que viven en las mismas condiciones y en la misma zona que él y a las que el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que quiere desalojar.

A través de un comunicado, el consistorio ha indicado que va a "implementar medidas para impedir el acceso rodado a la parcela privada ubicada en Camino de la Térmica donde existe una alta concentración de caravanas y autocaravanas que ocupan las zonas asfaltadas, así como de tiendas de campaña en los espacios de tierra y arbustos".

El Ayuntamiento de Málaga asegura que existen "problemas de salubridad, gestión de residuos y de convivencia"

El Ayuntamiento de Málaga ha justificado que "a petición de las asociaciones de vecinos de Sacaba y Parque Litoral, y en colaboración con la propiedad del suelo, se va a restringir el acceso rodado a esta parcela debido a los problemas de salubridad, gestión de residuos y de convivencia que afectan al entorno".

"La Policía Local ya ha informado a las personas instaladas en esta parcela de que por labores de limpieza y salubridad deberán retirar los vehículos como paso previo a la instalación de elementos que impedirán el acceso rodado a la misma", se destaca en el comunicado.

En ese sentido, el Ayuntamiento de Málaga ha detallado que la medida se ha adoptado "después de que se haya contactado con la propiedad para informarle de los citados problemas que se están registrando, como el vertido de aguas residuales en los canales de pluviales que desembocan en el mar, la acumulación de basura y enseres en los márgenes de los caminos de acceso, la detección de hogueras nocturnas que incrementan el riesgo de incendios y molestias por ruido".