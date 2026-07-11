Un español que vive en Suiza tiene claro por qué acaba siendo una "estafa": "O te mentalizas o te vuelves"

Lukas Acedo es un joven asesor de seguros español que, hace unos tres años, se mudó a Suiza en busca de una nueva oportunidad. Empezó a crear contenido sobre el país para dar consejos a aquellos que quieran embarcarse en una aventura como la suya, hablando sobre la vida allí y otros intereses.

Ahora que lleva unos años viviendo la experiencia, ha querido ser tajante en un reciente vídeo publicado en su perfil de TikTok (@lukas.acedo): "Suiza es una estafa, chavales, no hagáis muchísimo caso a todo lo que veis".

"La gente que lleve años en Suiza sabe que de lo que voy a decir ahora tengo bastante razón. Cuando uno llega, todo parece superbién, superbonito, haces unas matemáticas en tu cabeza muy sencillas, en las que si ves que cobras 3.500, tirando por lo bajo, tengo de gasto 2.000 porque viajo solo y 1.500 de ahorro", ha expresado al principio del vídeo.

"El 90% de la gente no ahorra hasta los dos años"

Sin embargo, ha defendido que la gente se termina acostumbrando al país: "Terminas entrando en esa zona de confort y lo que pasa es que, al fin y al cabo, es un dinero que te terminas gastando, termina siendo un problema de mentalidad y la gente no ahorra".

Cree firmemente que el "80 o 90% de la gente no termina ahorrando hasta que no llevas aquí dos años y cambias un poquito la mentalidad". Tal y como explica, los primeros seis meses empiezas a ahorrar, pero terminas gastándolo "porque te acomodas": "O te entra en la cabeza o te vuelves a España, te lo digo yo que llevo tres años y he visto ya bastante gente pasar".

En cuanto a las reacciones, hay opiniones muy divididas. Por un lado, algunos no han entendido qué ha querido explicar realmente: "No ha dicho nada básicamente, solo que esperas ahorrar y no ahorras". Otro usuario comenta que lo que cuenta es "precisamente perder el foco, si tú vas con una idea y la mantienes, las matemáticas siguen igual que el primer día, si te desperdigas, es normal que no ahorres".