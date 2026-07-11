Javi Rueda, sociólogo experto en bares: "En un bar feo de barrio, a lo mejor la gente del barrio no lo ve como un bar feo, lo ve como un bar propio"

Es el plan más recurrente. Ir a un bar a tomar un café, a charlar con los amigos, a comer o sencillamente a pasar el rato. España está llena de bares y los hay para todos los gustos, desde los más modernos a los de toda la vida, esos que parecen afectados por el transcurso del tiempo pero que mantienen una clientela fiel.

Precisamente estos últimos locales son los que más suelen llamar la atención. A veces da la sensación de que las tabernas más feas son aquellas que más clientes acumulan. Si alguna vez te has preguntado el motivo, merece la pena que escuches la opinión del sociólogo Javier Rueda, autor del ensayo 'Utopías de barra de bar', publicado en el sello Lengua de Trapo.

"A lo mejor un bar feo de barrio la gente no lo ve como un bar feo, sino como un bar propio", expresa en una entrevista en el canal de Youtube Veinte20 Magazine. De este modo, Rueda cree que la clientela ha conquistado ese espacio y lo considera parte de su vida o de la identidad del barrio en el que vive.

"Lo cutre se ha ligado mucho a lo feo", expone Rueda, que propone ser crítico con nuestro propio criterio cuando consideramos que algo es feo: "¿Quién nos está dirigiendo la mirada hacia allá", pregunta, "más allá de plantear lo que es un bar cutre, yo me plantearía qué es un bar bonito", añade.

El experto cree que es importante pensar de manera crítica qué marcas vende ese bar "bonito", a quién invita y a quién no, porque "cuando nos sentamos alrededor de una mesa estamos creando una comunidad política, y cuando decidimos quién no se sienta estamos delimitando la comunidad política", explica.

Aunque puedan parecer cuestiones secundarias o únicamente relacionadas con el ocio, Javier Rueda sí que lo eleva a un nivel político y social: "La democracia nade de una mesa, las sociedades nacen de una mesa", subraya, haciendo referencia a estos ritos sociales.

La próxima vez que vayas a uno de estos bares que muchos consideran feos, piensa en las palabras de este sociólogo y quizás no te sorprenda tanto que apenas haya hueco libre en las mesas o en la barra.