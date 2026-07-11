Varios incendios mantienen en alerta a media España: Castilla y León suma un tercer fuego de riesgo, Murcia moviliza helicópteros y continúan las evacuaciones en Almería

Vehículos calcinados en Los Gallardos, Almeria, uno de los focos de incendios que asolan la Península.

La situación de los incendios forestales continúa siendo preocupante este sábado en distintos puntos de España, en una jornada marcada por las altas temperaturas y el riesgo extremo de fuego. Repasemos los principales puntos, con los últimos datos publicados en EFE.

Castilla y León ha elevado a tres los incendios con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 tras sumarse un nuevo foco en Palencia a los ya activos de León y Ávila, mientras que Murcia, Cataluña y Andalucía mantienen importantes dispositivos para contener otros incendios que han obligado a adoptar medidas preventivas e incluso evacuaciones.

Castilla y León concentra varios de los incendios más preocupantes

La comunidad mantiene tres incendios con Índice de Gravedad Potencial 1. El último en alcanzar este nivel ha sido el declarado en Villarrobejo (Palencia), cuya evolución hace prever que serán necesarias más de doce horas para estabilizarlo y donde existe riesgo para masas arboladas superiores a las 30 hectáreas.

En las labores de extinción participan 24 medios, entre ellos técnicos, agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos bulldóceres, dos unidades ELIF/BRIF y dos medios aéreos.

Mientras tanto, continúa activo el incendio de Caboalles de Arriba (León), originado presuntamente por la caída de un rayo el pasado 7 de julio. En total han trabajado 52 medios, aunque actualmente permanecen once efectivos centrados en asegurar el perímetro y rematar las zonas de elevada pendiente rodeadas de matorral.

También siguen las labores de extinción en El Barraco (Ávila), donde ya han intervenido 63 medios. El incendio llegó a alcanzar el nivel 2 de peligrosidad al obligar a cortar la carretera N-403 y la AV-902. Según la Junta de Castilla y León, el fuego ha calcinado ya más de 250 hectáreas.

Además, permanecen activos con IGR 0 otros incendios en Ezquerra (Burgos), Ricobayo del Alba (Zamora), San Martín del Valle (Palencia), Nolay (Soria), Riaza (Segovia) y Ribota de Sajambre, Canseco y Remolina, estos tres últimos en la provincia de León.

Murcia despliega cuatro helicópteros en Mazarrón

Otro de los focos que mantiene en alerta a los servicios de emergencias es el incendio forestal declarado en la sierra de Las Moreras, en el municipio murciano de Mazarrón.

El fuego comenzó sobre las 17.45 horas entre Bolnuevo y Cañada de Gallego, con un frente inicial de unos 300 metros. La complicada orografía y el difícil acceso han obligado a desplegar un amplio dispositivo compuesto por bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios, cuatro helicópteros —tres de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y uno de coordinación—, además de efectivos de Policía Local y Guardia Civil.

Continúan las evacuaciones en Antas pese a que el incendio está bajo control

En Antas (Almería), el Ayuntamiento ha pedido a los vecinos evacuados que no regresen todavía a sus viviendas, aunque el incendio forestal se encuentra actualmente bajo control.

La recomendación afecta a los residentes de Los Raimundos, Los Chopos y Cabezo María, cuyo regreso dependerá de la evaluación que realicen las autoridades durante las próximas horas.

Actualmente, permanecen 24 personas reubicadas en el convento de las monjas, entre ellas personas mayores, niños y familias procedentes de Antas, Bédar, Los Gallardos y Lubrín. El consistorio continúa coordinando la asistencia junto a Cruz Roja, la Diputación de Almería, el operativo del Infoca, Bomberos del Levante y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Cataluña mantiene un amplio operativo en Lleida

En Camarasa (Lleida), el incendio declarado este sábado ya ha afectado 19 hectáreas y ha obligado a confinar el pequeño núcleo de Fontllonga, donde residen oficialmente 14 personas.

Los Bomberos de la Generalitat trabajan con 160 efectivos y 55 dotaciones, once de ellas aéreas, en un fuego que afecta al espacio natural protegido del Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa.

Las llamas han obligado además a cortar la carretera C-13 entre Camarasa y Vilanova de Meià. Protección Civil activó una alerta ES-Alert solicitando a los vecinos permanecer confinados, cerrar puertas y ventanas y evitar desplazamientos por la zona.

El incendio continúa activo y los equipos de extinción concentran sus esfuerzos en el flanco izquierdo, considerado el más peligroso por el riesgo de propagación y la aparición de focos secundarios favorecidos por el viento.