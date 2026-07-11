"En este momento, cobramos por todo": las panaderías que cobran 10 o 15 céntimos de euro por cortar el pan a los clientes

Algunos lo entienden y otros lo rechazan. En algunas panaderías se está comenzando a cobrar entre 10 o 15 céntimos por cortarle el pan a los clientes en las máquinas con las que cuentan los negocios. "En este momento, cobramos por todo", reconoce un panadero.

Entre los clientes las opiniones están divididas, tal y como ha quedado patente en un reportaje del medio de comunicación francés TF1. Un cliente ha asegurado que no le importa ese pequeño suplemento, ya que "hay que dar trabajo a nuestros panaderos, los necesitamos".

Otro individuo asegura que es una gran ventaja que los panaderos corten el pan (aunque cobren por ello), ya que, de lo contrario, "tenemos que hacerlo nosotros mismos, queda mal cortado y perdemos más tiempo, mientras que aquí, en diez segundos, ya está listo".

Sin embargo, un cliente de una panadería que incluye directamente un suplemento por el corte en el precio del pan ha criticado esa forma de proceder expresando que "es un aumento encubierto de precio" y "nos vemos obligados a aguantarlo".

En declaraciones al mencionado medio, el presidente de la Confederación Francesa de Panaderías y Pastelerías (CNBPF), Dominique Anract, ha explicado que cobrar dinero por cortar el pan "se trata de una forma diferente de repercutir los costes del corte y los costes de la eco-contribución en los panes".

En cuanto a los motivos que han llevado a los panaderos a tomar esta decisión, un profesional del sector ha justificado que la máquina con la que se corta el pan de manera automática en apenas unos segundos es cara y es necesario amortizarla. En concreto, el panadero ha detallado que la máquina "cuesta entre 10.000 y 11.000 euros y, en el caso de esta, tuvimos que cambiar el motor, por ejemplo, hace quince días. Nos costó 2.000 euros. Es bastante normal que amorticemos el precio de la máquina al cortar el pan".