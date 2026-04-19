Antonio Casilli, sociólogo: "Las nuevas generaciones están siendo sacrificadas en el altar de la IA, pero muchas veces es solo un pretexto para la precariedad"

La pescadilla que se muerde la cola. Los jóvenes no tienen experiencia y por eso no les contratan, pero si no obtienen un puesto de trabajo continuarán sin poder tener acceso al mercado laboral.

Por si fuera poco, esa situación se está viendo agravada por la irrupción de la inteligencia artificial (IA), que, entre otras cosas, ha provocado que las empresas ya no tengan interés en enseñar a trabajar a los nuevos empleados.

Tal y como recoge el medio de comunicación francés Le Monde en un reportaje, existe un gran número de recién graduados que están teniendo enormes dificultades para poder acceder a su primer empleo.

Uno de esos casos es el de Antoine, quien trata de encontrar un empleo como diseñador de interfaces. La labor de estos profesionales es crear el aspecto visual, la estética y los elementos interactivos de productos digitales, como sitios web y aplicaciones.

El joven, de 27 años, se graduó en septiembre de 2023 en un máster en dirección artística especializado en diseño de experiencia de usuario. Sin embargo, ni siquiera esa titulación le ha servido para obtener una oportunidad. "El 99% de las veces me rechazan porque no tengo suficiente experiencia", ha asegurado.

"Ya no hay sitio para formar a principiantes"

No obstante, Antoine apunta a la inteligencia artificial como la culpable para encontrar su hueco en el mercado laboral. "Hoy en día, los programas que utilizo han integrado la IA en su funcionamiento, todo se hace rápidamente, con mayor o menor eficacia. El resultado es que ya no hay sitio para formar a principiantes", ha asegurado.

En ese sentido, el diseñador de interfaces cree que "si hubiera terminado la carrera un año antes, quizá habría encontrado trabajo; tengo la sensación de haber echado a perder mi vida por un año de diferencia…".

Antoine tiene esa opinión debido a que su pareja, que también es diseñadora y se graduó dos años antes que él, comenzó a trabajar tras salir de la universidad y no ha tenido ningún tipo de problema para ir firmando diferentes contratos.

Los expertos coinciden en que la inteligencia artificial puede ser un obstáculo en materia de inserción laboral en profesiones como la de Antoine. Al respecto, Antonio Casilli, sociólogo, ha expresado que "las nuevas generaciones están siendo sacrificadas en el altar de la IA, pero muchas veces es solo un pretexto para la precariedad".