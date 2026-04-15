Si estás usando la IA para hacer la declaración de la renta, ChatGPT acaba de reconocer con letra pequeña por qué no es buena idea

Hay que ser cautos para el uso de la IA en cualquier ámbito, pero más aún en fiscalidad. Hasta la propia OpenAI lo avisa.

El uso de la inteligencia artificial (IA) es cada vez más común entre más personas y para realizar más tareas, ya sean personales o laborales. En plena campaña de la Renta 2026 no podría ser de otra forma. En EEUU el uso de la IA para hacer la declaración de la renta se dispara, según ha confirmado OpenAI y lo ha reflejado la versión estadounidense de Business Insider, pero España no va a la zaga.

La compañía de Sam Altman ha confirmado que las consultas sobre impuestos en ChatGPT se han cuadruplicado en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior, justo antes de la fecha límite fiscal. Pero la propia compañía lanza una advertencia: no sustituye a un asesor profesional. Lo mismo se puede aplicar en España.

Qué están preguntando los usuarios de ChatGPT

OpenAI ha detallado en qué utilizan los contribuyentes la IA. Las principales consultas se reparten entre:

Un tercio: ingresos y retenciones .

. Más del 30%: ayuda con formularios y software fiscal.

y software fiscal. Alrededor del 10%: inversiones y planes de jubilación.

Esto refleja un uso cada vez más práctico, no solo informativo. Es decir, los usuarios no solo preguntan dudas: intentan completar su declaración con ayuda del chatbot.

El uso de IA en impuestos se dispara y OpenAI avisa: "no es asesoramiento profesional"



Los datos de adopción confirman la tendencia. Según una encuesta de Adobe a más de 1.000 trabajadores en EEUU, en 2024 un 11% usó IA para impuestos y en 2026 (declaraciones de 2025), un 26%.

Esto supone un aumento del 136% en solo un año. El salto no es menor. Indica que la IA está entrando en tareas sensibles, tradicionalmente reservadas a expertos.

En el propio gráfico compartido en la red X (antes Twitter) por OpenAI, aparece una advertencia clara: ChatGPT no pretende sustituir el asesoramiento profesional. No es una cuestión menor. La legislación fiscal es compleja, cambiante y llena de matices. Y ahí está el problema.

La situación en España: la Agencia Tributaria advierte

En España, la Agencia Tributaria desaconseja usar ChatGPT para hacer la declaración de la Renta, porque puede dar respuestas genéricas, cometer errores y no ajustarse a tu caso concreto. La recomendación oficial es usar las herramientas de la propia AEAT, especialmente Renta Web y sus asistentes de ayuda.

La directora general de la AEAT ha señalado que no se arriesgaría a hacer la declaración con ChatGPT, dado que la Administración ya ofrece herramientas específicas para ese trámite. Recuerda que el plazo para hacer la declaración de la renta es del 8 de abril al 30 de junio de 2026.

El riesgo: errores que pueden salir caros



Cuidado porque puedes pensar que sin pagar nada, o solo con la cuota mensual de ChatGPT, te vas a ahorrar un buen dinero en impuestos, pero puede ser lo contrario. Eso sí, como en la mayoría de los ámbitos, hay advertencias, pero no se da la espalda, sino bien al contrario, se va implementando. Expertos fiscales y empresas del sector como H&R Block o TurboTax ya han incorporado IA, pero con supervisión humana.

La razón es simple: los chatbots todavía cometen errores. Y en impuestos, un error puede implicar multas, inspecciones y declaraciones incorrectas. Los modelos de IA no tienen acceso completo a la situación personal de cada contribuyente ni a todas las actualizaciones legales en tiempo real. Te puede estar indicando una ventaja o advertencia que ya no es válida o que se ha modificado.

Por qué la gente lo usa igualmente

A pesar de los riesgos, el uso sigue creciendo por dos motivos:

Rapidez : respuestas inmediatas.

: respuestas inmediatas. Accesibilidad : sin coste o bajo coste.

: sin coste o bajo coste. Simplicidad: Lenguaje claro frente a normativa compleja.

Para muchos usuarios, ChatGPT funciona como un "primer filtro" antes de acudir a un profesional. Así que recomendación es que se puede usar como primera toma de contacto, como ayuda, pero no sustituto. No hay un adiós a los asesores fiscales, ni mucho menos.

Lo recomendable es usar ChatGPT para entender conceptos, resolver esas dudas generales y orientarse en el proceso. Lo que no deberías hacer es utilizarla para calcular impuestos finales, tomar decisiones fiscales críticas y presentar declaraciones sin revisión. Es de lo más arriesgado, al menos a día de hoy.