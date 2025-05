Apagón en España en directo: última hora de las causas de la caída de la electricidad

"Era lunes, empezaba mi cambio de ocho semanas para aumentar masa muscular de cara el verano. Había pasado toda la semana anterior hablando con chat GPT y me había hecho un planning por horas. Perfecto", así de tranquila empezaba la mañana del mallorquín Javier Borràs el día del apagón que sumió en la oscuridad a toda la Península.

"Me levanto a las nueve -algo bastante raro en mí-, me visto, desayuno fuerte, me voy al gimnasio y, al volver, que eran más o menos sobre las 12:30, saludo al portero y me subo al ascensor", relata el mallorquín, lejos de saber todo lo que le quedaba por delante.