Aplica a una oferta de laboral y acaba denunciando la entrevista de trabajo más medieval: "Lo que me pidió el jefe para que me contrataran"

Joven italiana de 26 años, título de bachillerato y algunos años de experiencia en el sector comercial. Estas eran las principales premisas con las que esta chica llegaba a su entrevista de trabajo para tratar de conseguir el puesto de asistente de ventas en una tienda de ropa en el centro de un pequeño pueblo de la región de Piamonte.

No obstante, su entrevistador se interesó más por su ropa que por sus cualidades para vender ropa. Ella misma lo relata en una carta enviada al medio italiano Tutto Notizie, en el que narra la deleznable escena por la que tuvo que pasar y que recuerda a la sociedad que todavía queda mucho trabajo por hacer para erradicar el machismo, el sexismo y la discriminación por sexo en el entorno laboral.

"Sin andarse con rodeos: 'Si llevas algo más escotado o corto, los clientes vuelven'"

"Ni siquiera me pidió mi currículum. Me miró de arriba abajo y me dijo: 'Tienes el físico ideal para trabajar aquí. Pero debes saber una cosa: aquí también vendemos con una sonrisa y con ropa que… llama la atención'". Así comienza el relato de la joven, quien añadió lo que cualquiera se temería tras ese inicio: "Luego añadió, sin andarse con rodeos: 'Si llevas algo más escotado o corto, los clientes vuelven. Créeme'".

La respuesta fue peor que un 'ya te llamaremos'

Tras esa afirmación del empresario, ella primero se quedó en shock pensando si realmente había entendido bien. Luego planteó que quería ser evaluada por sus habilidades, pero la respuesta que recibió no fue ni el tópico 'ya te llamaremos'. En su lugar, se topó con una sonrisa irónica y un entrevistador diciendo: "No encajas en el perfil, lo siento".

"No quiero que mi dignidad sea el precio que pago por trabajar"

"Sé que no soy la única, y esto me enoja aún más. Estamos acostumbrados a ciertos comentarios, ciertas alusiones, pero cuando te dicen claramente que tienes que explotar tu cuerpo para conseguir un contrato, es demasiado", relató la víctima de este escena sexista. "No quiero que mi dignidad sea el precio que pago por trabajar. Quiero que alguien lea y entienda que estas cosas no deben volver a suceder. Que una entrevista es un momento serio, no un casting para un papel en una farsa de mal gusto", denunció.

¡Mantente al día con El HuffPost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.