Una profesora revela las cinco frases en inglés para subir tu nivel de inglés y sonar como un nativo

Ya sabemos que la receta mágica para hablar bien inglés es estudiar y, sobre todo, hablar todo lo posible, especialmente con nativos, además de leer en inglés, ver películas y series en versión original... Pero, para facilitarnos todo este trabajo, algunos profesores de inglés han abierto cuentas en redes sociales, en las que nos transmiten algunos trucos que nos puede ayudar.

Una de ellas es una tiktoker que se presenta como Profesora de Inglés y que en cuenta (@lateacher.ingles) enseña frases y expresiones en inglés útiles para sonar más natural. Destaca, por ejemplo, la publicación en la que aporta cinco ejemplos concretos de expresiones coloquiales y sencillas que nos aconseja utilizar en determinadas situaciones o conversaciones.

Su primer consejo es que digamos cuando queremos decir a alguien si quiere tomar un helado digamos: "Do you want to grab an ice cream?", ya que es mucho más habitual que la típica "Do you want to eat an ice cream?". En cuanto a la respuesta en este caso, en vez de decir un sencillo "yes", nos propone contestar con un "Yeah, I'm down for that", mucho más cercana.

Además, para cuando alguien llega tarde y se disculpa diciendo: "Sorry for being late", la sugerencia de esta profesora es que contestemos con un "Don't worry, it's not a big deal" (No te preocupes, no es para tanto), una contestación más anglosajona.

Esta experta dice que nos puede resultar útil dar una respuesta apropiada a frases como "I'm so tired, I'm going to get a coffee" (Estoy tan cansada que me voy a tomar un café). Así que propone que respondan en plan informal, "Same here, I could use a coffee" (Me pasa lo mismo) o incluso "...a nap".

Por otro lado, si alguien dice "Thanks for helping me" (Gracias por ayudarme), puedes simplemente "No worries" (No te preocupes). Y, finalmente, si alguien te dice: "I'll buy you lunch" (Te compro la comida), puedes contestar, si quieres, "No way, that's on me" (No te preocupes, lo hago yo). Así que tomemos buena nota de estas expresiones que nos pueden sacar de más de un apuro o ayudarnos a perfeccionar nuestras expresiones.