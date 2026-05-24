"Apuesto a que podrías usarlo como pajita, es totalmente hueco": el momento en el que dos estadounidenses descubren los churros con chocolate en España

Probablemente, uno de los momentos más especiales para los turistas que llegan a España sea probar los churros. Es lo que le ha ocurrido a The Evergreens, que en un nuevo vídeo publicado en sus redes sociales, Sevilla, tres días comiendo y viajando, han probado estos delicios dulces típicos. Su curiosa reseña ha alcanzado más de 4.500 visualizaciones.

"Vale, desde que empezamos a planificar nuestro viaje a España, una de las cosas que he estaba buscando eran los churros", explica la pareja antes de probar el primer bocado.

A continuación, se los muestra a los seguidores: "Acaban de salir de la freidora, están frescos y como se puede ver tienen muchas capa. Huele muy bien". "Esto, probablemente, va a ser un desastre", bromean entre risas las turistas en medio de la plaza del Salvador, un popular rincón de la capital andaluza. "Esto es todo lo que querias que fuera y más".

"Supongo que habrá personas que se beban el chocolate caliente. Creo que vi un vídeo sobre eso", comenta una de ellad. "Estoy tan acostumbrada a ver los churros con canela y azúcar en Estados Unidos. Estan demasiado dulces allí". A continuación, lo prueba y resulve sus dudas.

"Wow". Sus reacciones son claras: "Estoy enfadada con nosotras mismas. No entiendo por qué no lo hemos probado antes". "Son muy finos, es como una pajita enorme. Es muy crujiente en el exterior y muy delgado en el interior. Además, son muy suaves", celebra. "Apuesto a que podrías usarlo como pajita para el chocolate, es totalmente hueco. O como cuchara.".

"Chicos, es oficial. Estamos enamoradas de los churros", terminan su reseña "¡Dios mio! Estamos enamoradas de España. Pero especialmente de los churros", terminan a la par que continúan disfrutando de esta decilicia española.

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar la publicación en su perfil de YouTube, donde acumula más de 6.600 suscriptores. "No esperamos enamorarnos tanto de Sevilla. Entre la gastronomía, el flamenco y pasear por sus preciosas calles, rápidamente se convirtió en una de nuestras ciudades favoritas de España", recuerda una. "Gracias por visitar mi país y mi región, Andalucía. Soy de Córdoba y mi hija vive en Madrid con su novia. Me alegra saber que lo pasaron bien y que fue una experiencia agradable. Son una pareja encantadora. Les deseo todo lo mejor", celebra otro.