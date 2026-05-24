"Apuesto a que podrías usarlo como pajita, es totalmente hueco": el momento en el que dos estadounidenses descubren los churros con chocolate en España
La pareja confiesa estar "enamorada" de España.
Probablemente, uno de los momentos más especiales para los turistas que llegan a España sea probar los churros. Es lo que le ha ocurrido a The Evergreens, que en un nuevo vídeo publicado en sus redes sociales, Sevilla, tres días comiendo y viajando, han probado estos delicios dulces típicos. Su curiosa reseña ha alcanzado más de 4.500 visualizaciones.
"Vale, desde que empezamos a planificar nuestro viaje a España, una de las cosas que he estaba buscando eran los churros", explica la pareja antes de probar el primer bocado.
A continuación, se los muestra a los seguidores: "Acaban de salir de la freidora, están frescos y como se puede ver tienen muchas capa. Huele muy bien". "Esto, probablemente, va a ser un desastre", bromean entre risas las turistas en medio de la plaza del Salvador, un popular rincón de la capital andaluza. "Esto es todo lo que querias que fuera y más".
"Supongo que habrá personas que se beban el chocolate caliente. Creo que vi un vídeo sobre eso", comenta una de ellad. "Estoy tan acostumbrada a ver los churros con canela y azúcar en Estados Unidos. Estan demasiado dulces allí". A continuación, lo prueba y resulve sus dudas.
"Wow". Sus reacciones son claras: "Estoy enfadada con nosotras mismas. No entiendo por qué no lo hemos probado antes". "Son muy finos, es como una pajita enorme. Es muy crujiente en el exterior y muy delgado en el interior. Además, son muy suaves", celebra. "Apuesto a que podrías usarlo como pajita para el chocolate, es totalmente hueco. O como cuchara.".
"Chicos, es oficial. Estamos enamoradas de los churros", terminan su reseña "¡Dios mio! Estamos enamoradas de España. Pero especialmente de los churros", terminan a la par que continúan disfrutando de esta decilicia española.
Muchos de sus seguidores se han animado a comentar la publicación en su perfil de YouTube, donde acumula más de 6.600 suscriptores. "No esperamos enamorarnos tanto de Sevilla. Entre la gastronomía, el flamenco y pasear por sus preciosas calles, rápidamente se convirtió en una de nuestras ciudades favoritas de España", recuerda una. "Gracias por visitar mi país y mi región, Andalucía. Soy de Córdoba y mi hija vive en Madrid con su novia. Me alegra saber que lo pasaron bien y que fue una experiencia agradable. Son una pareja encantadora. Les deseo todo lo mejor", celebra otro.