Arthur Brooks, investigador de Harvard: "El trabajo adecuado tiene que darte 80% de emoción, 20% de miedo y 0% de indiferencia; cuando eso se rompe, es hora de irse"

"¿Cómo se puede saber cuando es un buen momento para dejar un trabajo?", pregunta el doctor Arthur Brooks de la Universidad de Harvard en una nueva publicación en su perfil de YouTube. El mismo responde a uno de sus seguidores que asegura estar "enamorado" de su trabajo, pero llega a casa diariamente "agotado".

"Esto es muy común. Hablamos de cualquier carrera que haya tenido muchos giros y vueltas diferentes y al cabo de los 10 años se sigue amando el trabajo, pero da pavor ir a trabajar", explica el experto en declaraciones al medio de comunicación. "Esto es importante no solo para dejar un trabajo o no, sino para aceptar uno u otro".

Para ello, el profesor expone su propia guia como ejemplo. "El trabajo adecuado", explica, "el que te permita cumplir con tu misión", continúa, "implica tes intuiciones": "Entusiasmo por el trabajo o la carrera profesional, o ambos; miedo y por último indiferencia, la que se siente como un vacío". Estas son las tres sensaciones que hay que tener en cuenta en este asunto concreto.

"Los niveles correctos"

Pero, según Brooks, este consejo se puede tomar como guia en otras situaciones de la vida, como una propuesta de matrimonio, "o como si la oportunidad de mudarte a algún lugar haya que tomar una decisión": "Tienes la oportunidad de elegir algo nuevo, básicamente".

"Los niveles correctos para tomar la decisión es que tiene que darte 80% de emoción, 20% de miedo y 0% de indiferencia; cuando eso se rompe, es hora de irse". "Si sientes demasiada apatía, es hora de irse. A eso se reduce todo". "Esto sirve para todo, si vas a aceptar una propuesta, si vas a mantenerla o si vas a desecharla, cuando se desvíe demasiado de eso, deja de hacer lo que estás haciendo".

Más allá de su rol como profesor en Harvard, Brooks es un autor best-seller en Estados Unidos, con obras como El sentido de tu vida. Es sus redes sociales posee miles y miles de seguidores; de hecho, solo en Instagram acumula más de 815.000. Asmismo, su clase "Liderazgo y felicidad" se ha ganado una popularidad y atención en la prensa estadounidense.