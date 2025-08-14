Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ayuso visita Tres Cantos tras el incendio: "Twitter para otro momento, ahora mismo corresponde ayudar"
en directo
Última hora de los incendios, en directo: el fuego se ceba con León, Zamora, Ourense y Extremadura
Sociedad

Sociedad

Ayuso visita Tres Cantos tras el incendio: "Twitter para otro momento, ahora mismo corresponde ayudar"

La presidenta madrileña ha acudido a las zonas afectadas por el incendio que asoló la localidad el pasado lunes y afectó a 5.000 hectáreas.

Redacción HuffPost
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo.EFE

Isabel Díaz Ayuso rechaza la bronca política originada por los incendios. En una visita a la zona incendiada de Tres Cantos, en Madrid, la presidenta regional ha criticado este jueves la polémica a cuenta de los incendios forestales declarados en los últimos días en España, ya que es el momento de "ayudar" y "colaborar".

"Creo que el Twitter hay que dejarlo para otro momento, y ahora mismo colaborar y ayudar", ha señalado Díaz Ayuso, que ha reaparecido este jueves tras un parón estival en una visita a las zonas más afectadas por el incendio declarado el pasado lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos.

Tas el choque entre el Gobierno y el PP por la gestión de los incendios, Díaz Ayuso ha dicho que no corresponde el rifirrafe político en este momento. "Lo primero, ayudar a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, sean de quienes sean los montes, porque vuelvo a insistir que son de todos", ha recalcado. "Lo que tenemos que hacer es ponernos a la altura, ayudar, cooperar, salvar vidas, proteger y luego ya, pasarnos las facturas", ha subrayado.

Para la presidenta madrileña, es necesario poner todos los medios a disposición de las comunidades autónomas porque los incendios "son de todos, que el patrimonio natural es de todos, los bosques son de todos". "Cada vez que hay una catástrofe estamos a Twitter, y no es momento", ha afirmado la presidenta regional, que ha advertido de que es a lo largo de todo el año "cuando se apagan los incendios".

Ya el martes, Ayuso anunció a través de sus redes sociales que solicitará la declaración de Tres Cantos como zona gravemente afectada por el incendio. Se han contabilizado más de 1.500 hectáreas quemadas. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Los bomberos durante las labores de extinción del incendio que afecta al municipio de Monterrei (Ourense).

El balance de víctimas mortales asciende a tres, con más de 50.000 hectáreas afectadas. El AVE Madrid-Galicia vuelve a estar suspendido y hay 14 carreteras aún cortadas. Sigue, minuto a minuto, toda la actualidad sobre los distintos frentes que asolan España y dejan desalojos masivos o confinamientos.

​-Otra madrugada infernal: los incendios que arrasan España avanzan y siguen poniendo en jaque a León, Zamora, Ourense y Extremadura.
-Muere un segundo voluntario que colaboraba en la extinción de los incendios forestales de Castilla y León.
-Álbum | La huella del fuego: los incendios que asolan España, en imágenes.
-La Sierra de la Culebra y Zamora reviven la pesadilla de los incendios tres años después: "No ha cambiado nada".

14 agosto
Redacción HuffPost