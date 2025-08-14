Ayuso visita Tres Cantos tras el incendio: "Twitter para otro momento, ahora mismo corresponde ayudar"

Isabel Díaz Ayuso rechaza la bronca política originada por los incendios. En una visita a la zona incendiada de Tres Cantos, en Madrid, la presidenta regional ha criticado este jueves la polémica a cuenta de los incendios forestales declarados en los últimos días en España, ya que es el momento de "ayudar" y "colaborar".

"Creo que el Twitter hay que dejarlo para otro momento, y ahora mismo colaborar y ayudar", ha señalado Díaz Ayuso, que ha reaparecido este jueves tras un parón estival en una visita a las zonas más afectadas por el incendio declarado el pasado lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos.

Tas el choque entre el Gobierno y el PP por la gestión de los incendios, Díaz Ayuso ha dicho que no corresponde el rifirrafe político en este momento. "Lo primero, ayudar a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, sean de quienes sean los montes, porque vuelvo a insistir que son de todos", ha recalcado. "Lo que tenemos que hacer es ponernos a la altura, ayudar, cooperar, salvar vidas, proteger y luego ya, pasarnos las facturas", ha subrayado.

Para la presidenta madrileña, es necesario poner todos los medios a disposición de las comunidades autónomas porque los incendios "son de todos, que el patrimonio natural es de todos, los bosques son de todos". "Cada vez que hay una catástrofe estamos a Twitter, y no es momento", ha afirmado la presidenta regional, que ha advertido de que es a lo largo de todo el año "cuando se apagan los incendios".

Ya el martes, Ayuso anunció a través de sus redes sociales que solicitará la declaración de Tres Cantos como zona gravemente afectada por el incendio. Se han contabilizado más de 1.500 hectáreas quemadas.