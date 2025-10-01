Cae un 'chiringuito financiero' que blanqueó 102 millones estafando a inversores de criptomonedas

Desarticulada una red criminal internacional que estafó más de 102 millones de euros con inversión online

La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal internacional que blanqueó más de 102 millones de euros estafando a personas con falsas oportunidades de inversión online en una treintena de países. En total han sido detenidas seis personas -España (3), Portugal, Rumanía y Bulgaria- y se han embargado un total de 50 cuentas bancarias en España y 33 en distintos estados europeos.

Asimismo, los agentes han intervenido monedas virtuales por valor de 80.000 euros y 20.000 dólares y se han incautado seis piezas en formato estandarizado de lingotes de oro, monedas de plata y diversas piezas de joyería. Tras una exhaustiva investigación los agentes descubrieron que la red criminal había estado operando desde 2019 mediante "chiringuitos financieros", estafando a miles de víctimas en más de treinta países europeos.

Falsos gurús y empresas pantalla

El modus operandi de la organización consistía en captar inversores mediante páginas web profesionales y falsas gestoras de inversión, que ofrecían rentabilidades irreales en criptomonedas, divisas o productos tecnológicos.

La red de estafadores contaba con teleoperadores que, bajo una aparente profesionalidad, se ganaban la confianza de las víctimas para inducir a realizar transferencias bancarias a cuentas a nombre de sociedades pantalla. Estas sociedades, en realidad, carecían de actividad económica real y solo servían como receptoras del capital obtenido fraudulentamente.

Una vez que la organización criminal recibía los fondos, eran inmediatamente fraccionados y enviados a exchanges de criptomonedas reales donde eran convertidos a criptoactivos –BTC y USDT- y remitidos a direcciones opacas controladas por la propia organización.

Una estafa millonaria: 12 millones en España

El volumen económico defraudado asciende a 102.908.705 euros, de los cuales más de 12,2 millones tienen origen en víctimas residentes en España. Esta cifra se basa en movimientos bancarios verificados y trazabilidad de criptoactivos, aunque se estima que las pérdidas reales pueden ser aún mayores debido a víctimas que no han denunciado.

La investigación ha estado liderada por agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la UDEF y ha contado con el apoyo de Lituania, Portugal, Italia, Rumanía y Bulgaria; la coordinación de EUROJUST y el soporte analítico de EUROPOL.