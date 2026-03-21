Candela Antón, antropóloga: "Por eso tu cuñado habla de virología con más seguridad que el epidemiólogo que lleva 30 años investigando"

¿Por qué la gente que menos sabe es la que habla con más seguridad? Esta pregunta más de uno se la habrá hecho en alguna ocasión y la antropóloga y divulgadora Candela Antón tiene la respuesta científica a este dilema.

La clave está en un famoso fenómeno psicológico. Se trata del efecto Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo que explica por qué quienes menos saben tienden a sobreestimar sus conocimientos, mientras que los expertos suelen mostrarse más prudentes. "Por eso tu cuñado habla de virología con más seguridad que el epidemiólogo que lleva 30 años investigando", asegura.

Cuando la ignorancia genera seguridad

Este sesgo fue descrito por los psicólogos David Dunning y Justin Kruger, quienes demostraron que las personas con menor habilidad en áreas como la lógica, la gramática o el humor tendían a evaluarse a sí mismas como muy competentes.

Según explica la antropóloga y actriz conocida por su papel de Berta Prats en Merlí, el problema es doble: “Los incompetentes en un dominio carecen precisamente de la capacidad para reconocer su propia incompetencia”. Es decir, no solo saben poco, sino que tampoco son conscientes de ello.

Este fenómeno está relacionado con la metacognición, la capacidad de saber lo que uno sabe y lo que no. Paradójicamente, para evaluar correctamente nuestro conocimiento necesitamos las mismas habilidades que estamos intentando medir.

Cuanto menos sabes, más seguro estás

Uno de los aspectos más llamativos de este efecto es que la falta de conocimiento suele ir acompañada de una gran confianza. En cambio, el conocimiento profundo genera dudas y cautela. “Las personas con conocimientos superficiales en temas como inmunología, climatología o economía muestran más seguridad que expertos con décadas de experiencia”, señala la antropóloga.

La razón es simplemente que no comprenden la complejidad del problema. Además, investigaciones posteriores han demostrado que este sesgo se intensifica cuando el tema es complejo o cuando existe una motivación ideológica, lo que explica su presencia en debates actuales en redes sociales.

Los expertos se subestiman

El efecto Dunning-Kruger no solo afecta a quienes saben poco. También tiene una cara opuesta: los expertos tienden a subestimar su conocimiento. Esto ocurre porque son conscientes de todo lo que desconocen. Cuanto más se profundiza en un campo, más evidente resulta la cantidad de preguntas sin respuesta.

“El conocimiento real genera humildad y la ignorancia genera certeza”, resume Antón, en una frase que sintetiza perfectamente este fenómeno. Lejos de ser un problema exclusivo de “otros”, la antropóloga advierte de que nadie está libre de este sesgo. “Todos, absolutamente todos, somos Dunning-Kruger en algo”, afirma.

Una persona puede ser brillante en su campo profesional y, sin embargo, tener una percepción completamente errónea de sus habilidades en otras áreas como la nutrición, las finanzas o las relaciones personales. El mayor riesgo, explica, es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello.

El meme del “cuñado”

Aunque la figura del “cuñado experto” se ha convertido en un símbolo popular, el fenómeno tiene implicaciones mucho más profundas. En un mundo donde la información es accesible pero no siempre fiable, la combinación de conocimiento superficial y alta confianza puede influir en decisiones importantes, desde la salud hasta la política.

La reflexión de Candela Antón invita a una actitud más crítica y humilde: cuestionar lo que creemos saber, escuchar a quienes tienen experiencia y asumir que el conocimiento real es, en muchas ocasiones, más complejo de lo que parece.