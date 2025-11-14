Carly, gestora de proyecto de 32 años tras 700 solicitudes buscando trabajo: "He visto casos en los que se han eliminado puestos por completo"

Carly Kaprive, gestora de proyectos de 32 años, llegó a Chicago desde Kansas City con un plan claro: tomarse seis meses para encontrar un nuevo empleo. Sin embargo, ese plazo quedó atrás hace tiempo. Tras enviar más de 700 solicitudes, continúa atrapada en un mercado laboral que, parece cerrarle todas las puertas ante sus ojos.

La búsqueda de empleo se ha vuelto más ardua. Kaprive recuerda que hace unos años no enfrentó tantas barreras, pero ahora las incertidumbres económicas, desde la volatilidad de los tipos de interés hasta los aranceles a las importaciones, los flujos migratorios y el impacto creciente de la inteligencia artificial, han añadido una capa de complejidad.

A ello se suma el inquietante fenómeno de que muchas empresas cambian de opinión sobre ampliar su plantilla a mitad del proceso de selección: "He visto casos en los que se han eliminado puestos por completo durante las entrevistas, así que no quieren contratar a nadie", explica en delcaraciones recogidas por Associated Press.

Guy Berger, director de investigación del Burning Glass Institute, describe la situación como una dinámica de 'internos-externos': quienes buscan empleo desde fuera lo tienen cada vez más difícil, mientras que los trabajadores ya incorporados disfrutan de estabilidad y escasa rotación. Entre ambas fuerzas, Kaprive sigue intentando abrirse paso.

Reconstruirse por dentro: el reto invisible de volver al mercado laboral tras un largo desempleo

Volver al mercado laboral después de un periodo prolongado de desempleo implica un desafío profundo que no se limita a enviar currículums. La experta en RRHH Elena Arnaiz recuerda en su página web que la verdadera dificultad se libra en el interior.

"No se trata solo de buscar trabajo. Se trata de reconstruirte por dentro. De volver a confiar en ti después de meses, a veces años, sintiendo que no encajas, que no avanzas o que te falta algo que el mercado pide y tú no tienes", afirma.

Una de las dudas más frecuentes ante de ir a una entrevista de trabajo en esta situación es cómo explicar ese tiempo sin actividad. La experta invita a cambiar la perspectiva: "No se trata de justificarte, sino de contar tu historia de forma honesta y positiva".

Así, recomienda incluir en el currículum experiencias formativas o vitales relevantes y, ya en la entrevista, optar por una explicación clara: "Durante este tiempo he aprovechado para actualizar mis conocimientos, formarme y fortalecer habilidades que sé que puedo aportar al puesto".

Después del trabajo interno, llega la estrategia. Arnaiz propone siete pasos clave para reactivar la búsqueda:

Actualiza tu perfil profesional. Revisar currículum, LinkedIn y cualquier documento profesional, incorporando la formación más reciente y adaptando cada versión a la oferta concreta. Fortalece tu marca personal. Compartir aprendizajes, publicar contenido, participar en conversaciones del sector y mostrar valor de forma tangible. Una práctica que, señala Arnaiz, "ya te diferencia del resto". Amplía tu red de contactos. El networking, aunque incomode, es esencial: muchas ofertas nunca se publican y se mueven por recomendaciones. Utiliza el networking profesional a tu favor. No se trata de pedir trabajo de manera directa, sino de crear relaciones genuinas. Un mensaje recomendable es: "Hola, he seguido tu trayectoria…". Aprovecha las plataformas de búsqueda de empleo y recursos disponibles. Portales especializados, servicios municipales, cámaras de comercio o programas públicos pueden ser determinantes. Y siempre con una regla: calidad antes que cantidad. Prepárate para las entrevistas. Anticipar preguntas difíciles, practicar logros concretos y entrenar la comunicación verbal y no verbal para ganar seguridad. Mantén una actitud positiva y persevera. "Habrá días en los que te cueste seguir. Pero justo ahí es donde más importa que no te rindas", advierte Arnaiz.

Su mensaje final es una llamada a la autovaloración: "No eres tu desempleo, ni tu última entrevista, ni la última respuesta que no llegó. Eres tu talento. Tu capacidad de aprender. Tus ganas de volver a aportar".