Sara Huet, experta en entrevistas de trabajo, sobre la frase que nunca debes pronunciar en una: "Sugiere que no tienes convicción sobre tu propia valía ni tus expectativas profesionales"

Superar una entrevista de trabajo no depende solo del currículum, sino también de cómo uno se expresa. Cada palabra cuenta y puede marcar la diferencia entre avanzar en el proceso o quedar descartado. Sin embargo, hay frases que, aunque parezcan inofensivas o incluso educadas, pueden perjudicar seriamente la impresión que el candidato deja.

Así lo explica Sara Huet, especialista en selección de talento y cofundadora de A Female Agency, una consultora que conecta a mujeres profesionales con empresas. Según Huet, una de las mayores equivocaciones que puede cometer un aspirante es asegurar que “el dinero no es lo más importante” o que está abierto a cualquier oferta económica.

A primera vista, puede parecer una muestra de buena voluntad o disposición hacia el puesto, pero en realidad transmite lo contrario. "Esa frase sugiere que no tienes convicción sobre tu propia valía ni sobre tus expectativas profesionales", advierte la experta. Para ella, los reclutadores buscan perfiles seguros de sí mismos, con claridad sobre lo que aportan y lo que esperan recibir.

Huet recomienda acudir siempre a una entrevista con un rango salarial definido, respaldado por argumentos objetivos: la experiencia, las responsabilidades del puesto o el nivel del sector. "Se valora la flexibilidad, pero debe ir acompañada de fundamentos", subraya.

Otra trampa frecuente, según la especialista, es hablar mal de antiguos jefes, compañeros o empresas. Aunque sea tentador explicar los motivos de una salida laboral, hacerlo desde la queja solo genera desconfianza. "Un responsable de Recursos Humanos piensa inmediatamente si será el siguiente en tu lista y cómo gestionas los conflictos", apunta Huet.

Los datos respaldan su consejo: la mayoría de los empleados que abandonan un trabajo lo hacen por su jefe, pero eso no significa que mencionarlo en una entrevista sea buena idea. Mostrar profesionalidad y enfoque positivo, incluso al hablar de experiencias pasadas, suele tener mucho más peso.

En definitiva, la clave está en mantener el equilibrio entre autenticidad y estrategia. Una entrevista es también una negociación: el lenguaje que usamos puede ser el primer indicio de cómo valoramos —o no— nuestro propio trabajo.