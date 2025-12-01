Cataluña refuerza el control de la peste porcina con la llegada inminente de la UME

Vista de uno de los carteles situados en los accesos al Parque Natural de Collserola, alertando de la presencia de la peste porcina, el 30 de noviembre de 2025.

La Generalitat catalana ha reforzado este domingo su dispositivo para mantener perimetrado el brote de Peste Porcina Africana (PPA), que afecta a jabalís en el entorno de Barcelona, y que el virus no entre en ninguna granja de cerdos mientras espera la llegada de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para sumarse a estas labores.

En las últimas horas se han hallado ocho cuerpos de jabalíes más en Cerdanyola del Vallès, junto al parque de Collserola, que se suman a los seis encontrados muertos con anterioridad, lo que ha llevado a la Generalitat a definir un perímetro desde el lugar del foco en el que se han restringido actividades y el acceso al medio natural. Estas medidas afectan, en distinto grado, a 76 municipios barceloneses.

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha informado de que los análisis hechos a las 39 granjas de cría de cerdo existentes en ese perímetro de vigilancia han confirmado que el virus no ha llegado a esas explotaciones, por lo que este brote sigue afectado de momento solo a los jabalís en un contexto de "alerta sanitaria" animal.

Para contener el brote, este fin de semana se ha desplegado un dispositivo multisectorial en el parque natural de Collserola, zona boscosa y natural de unas 8.300 hectáreas repartida por nueve municipios, incluido Barcelona, en la que se calculan que viven unos 900 jabalíes.

En este parque se ha prohibido todo tipo de actividades al aire libre y el acceso a senderistas o ciclistas, para lo que se han desplegado más de 250 efectivos, entre agentes de los Mossos d'Esquadra, Agentes Rurales, la Guardia Urbana de Barcelona, las ADF, Protección Civil y policías locales. A esa cifra se han de añadir los efectivos del Seprona de la Guardia Civil que trabajan desde ayer en la zona.

Actividades prohibidas para no expandir el virus

Uno de los objetivos de este personal ha sido impedir el acceso al parque, una norma que ayer no respetaron muchos ciudadanos y que la Generalitat considera vital para no propagar la peste fuera del foco del brote con el transporte del virus, por ejemplo, en la suela del calzado o en las ruedas de vehículos.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Ôscar Ordeig, en declaraciones a los medios, ha advertido de que habrá "tolerancia cero" hacia aquellas personas que pongan en riesgo las actuaciones de control cinegético o que, al saltarse las restricciones, incrementen el riesgo de propagación del virus de la peste porcina, aunque sea de forma "involuntaria o accidental".

Fuentes del Departamento han explicado a EFE que este domingo se ha reforzado el dispositivo de agentes en Collserola para hacer controles cinegéticos de la cabaña de jabalíes, pero que no se ha organizado ninguna batida ni en el plan participan cazadores.

En el resto de Cataluña, además, asociaciones de cazadores han organizado batidas para reducir el número de ejemplares de la cabaña.

Técnicos de la UME

El Gobierno central, por su parte, ha ofrecido a la Generalitat la Unidad Militar de Emergencias (UME), que dispone de una sección especializada en control cinegético, ayuda que ha aceptado el Govern catalán, quien confía en que los primeros efectivos lleguen en este mismo lunes.

"Estamos muy preocupados. En Madrid están muy preocupados. En la Unión Europea están preocupados. La prioridad número uno es que el virus no entre en ninguna granja", ha dicho el conseller, quien ha declarado que "todo el mundo" mira lo que se hace aquí ante el impacto que el brote puede tener en el sector porcino.

España exporta carne y otros derivados del cerdo por valor de unos 9.000 millones de euros anuales, de los que 3.700 millones corresponden a envíos a más de cien países, de los que China es el principal cliente. El sector porcino representó en 2024 el 19,3 por ciento del total exportado de alimentos y bebidas de Cataluña.

"Nos jugamos un porcentaje alto del PIB catalán", ha añadido Ordeig, quien ha pedido: "No hagamos el tonto. Esto puede ser cuestión de unas semanas".

Esfuerzo de todos

Para hacer frente a esta crisis, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado para este lunes una reunión en Madrid, a la que acudirán representantes de la Generalitat de Cataluña y de la industria cárnica.

La reunión tendrá lugar en la sede del ministerio en Madrid, cuatro días después de que se confirmasen los primeros casos de peste en dos ejemplares de jabalís, lo que representa el primer brote de PPA en España desde noviembre de 1994.

En la reunión, según han avanzado a EFE fuentes del sector porcino, se abordará, entre otros asuntos, el impacto que tiene este brote en las exportaciones de carne de cerdo.

El ministerio que comanda Luis Planas considera que, en las circunstancias actuales, se puede mantener el comercio sin restricciones, salvo el de la zona acotada, es decir, el porcino que se cría dentro del perímetro de vigilancia de 20 kilómetros de radio establecido por la Generalitat en torno al foco localizado.

La aparición de este brote de peste ha provocado hasta el momento el bloqueo de unos 120 certificados sanitarios de exportación de distintos productos del cerdo a cerca de 40 países, si bien, la parte positiva es que China reconoce la regionalización del foco y seguirá comprando productos de fuera de la provincia de Barcelona. Hasta el momento, México y Taiwan han anunciado que suspenden sus importaciones de carne de cerdo por este brote.

