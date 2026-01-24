Cenan 8 personas, se gastan 300 euros y el dueño les cobra una "multa" de 20 euros por el amigo que se puso enfermo: "Nadie lee los SMS enteros"

Lo que debía ser un almuerzo típico austriaco se convirtió en una sorpresa desagradable para Thomas Sch. y su grupo en Pupping, Alta Austria. Aunque solo faltó un comensal de los nueve reservados, el restaurante “Zum Donauwirt” les cobró 20 € por la ausencia. El grupo, que finalmente pagó unos 300 € por la comida y la bebida, se llevó la sorpresa al revisar la factura y ver un cargo descrito como “1 artículo – No presentarse – 20 euros”.

Thomas Sch. reconoce que la política del restaurante estaba claramente indicada en la página web y en el mensaje de confirmación: la cancelación gratuita es posible hasta 24 horas antes de la reserva, pero después de ese plazo, se aplica una penalización de entre 15 y 20 € por cada persona que no se presente.

A pesar de entender la norma, el cliente se mostró molesto: “Lamentablemente, esta mala costumbre de hacer reservaciones y luego que nadie aparezca está en aumento. Este problema está afectando a toda la industria. No voy a tolerarlo más”, declaró. “Nadie lee los SMS enteros”, agregó.

Por su parte, el dueño del restaurante, Ronald Pilz, defendió la medida: “Cada persona que no se presenta me cuesta dinero porque tengo que mantener libre la mesa reservada. Si el cliente me hubiera avisado, no habría habido ningún problema”. Pilz aplica esta política desde principios de año y asegura ser estricto debido a la cantidad de reservas que no se cumplen.

Según defendieron desde el local, aunque la penalización de 20 € pueda parecer elevada para un solo comensal, para los negocios es una forma de cubrir costes y asegurar que las reservas se respeten.