Compró un autobús urbano de desguace por 1.210€ y ahora vive sin pagar luz ni agua: "No es más rico el que más dinero tiene, sino el que más tiempo tiene"

Joppi, un creador de contenido conocido en redes como Juan Pibus, ha llamado la atención por su forma de vida poco común. Hace un tiempo compró un autobús urbano de desguace por 1.210 euros y lo convirtió en su vivienda habitual. Hoy vive en él sin pagar facturas de luz ni de agua y asegura que nunca había estado tan tranquilo.

“Bueno, hoy para los que no me colocan, os voy a presentar mi casa. Yo soy Joppi, este es mi casa, que es un autobús urbano, que yo compré por 1.210 euros en un desguace”, explica en uno de sus vídeos. Conseguirlo no fue fácil: tardó más de un año en completar todos los trámites, pero finalmente logró su objetivo.

El autobús, al que bautizó como Juan Pibus, está instalado en una finca rural donde decidió asentarse tras varios años viajando. “Después de los años viajando he decidido fincarme aquí, porque la verdad que estoy muy cómodo”, cuenta. Para adaptarlo al entorno, colocó un techado sencillo y plantó parras con la idea de que, con el tiempo, cubran todo el vehículo y le den sombra natural.

Por dentro, el autobús está completamente adaptado como una vivienda. Tiene cocina, baño, dormitorio, zona de trabajo y espacios de almacenamiento. Joppi combina muebles antiguos, como una cocina que pertenecía a su abuela, con soluciones prácticas hechas por él mismo. Utiliza gas para cocinar y calentarse en invierno, mientras que la electricidad la obtiene a través de baterías y sistemas de bajo consumo.

“No utilizo cocina eléctrica porque por la noche tiraría de la batería y el calor consume mucho, entonces yo utilizo gas”, explica. También usa leña para calentarse en los meses fríos y aprovecha los recursos del entorno siempre que puede.

Su día a día es sencillo. Vive de los ingresos que obtiene con su canal de YouTube, donde muestra su estilo de vida, el interior del autobús y la vida en la finca. “No tengo gasto. No pago luz, no pago agua. Pago lo justo del coche y del autobús, el seguro y poco más. Lo demás es comida”, señala.

En el exterior cuida de un huerto y de varios animales, como gallinas, pavos y ovejas, lo que le permite ser aún más autosuficiente. Todo ello en una finca de unos 10.000 metros cuadrados, donde ha ido construyendo su propio espacio sin prisas.

Para Joppi, su historia no va de dinero, sino de tiempo y tranquilidad. Así lo resume al final de sus vídeos: “No es más rico el que más dinero tiene, sino el que más tiempo tiene para disfrutar su dinero”. Una filosofía de vida que cada vez engancha a más personas en redes sociales.