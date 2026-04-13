Confía sus mascotas a su mejor amiga y al volver de vacaciones se encuentra una escena de pesadilla: "Casi se muere de sed"

Unas vacaciones sin final feliz. Una mujer decidió dejarle a su mejor amiga (o a la que al menos lo era hasta lo ocurrido) sus dos mascotas, un gato y un conejo, para que las cuidara durante un viaje que duró casi una semana, de domingo a viernes.

Sin embargo, esa amiga se puso enferma y no pudo cuidar correctamente a los animales. El gato aguantó más o menos bien, pero el conejo, aunque sobrevivió, se encontraba en muy mal estado.

La propietaria de las mascotas ha contado la historia en un foro de Reddit y se ha mostrado especialmente molesta con su amiga. El motivo de su enfado no es que su amiga enfermara y no pudiera cuidar a sus mascotas sino que no le avisara para poder reorganizar los planes y que otra persona se ocupara de los animales.

Al respecto, la dueña del gato y el conejo, que se identifica en Reddit con el nombre de usuario u/JQ0329, ha subrayado que "no estoy enfadada porque se haya puesto enferma, estoy furiosa porque no dijo nada, impidiéndome organizarme de otra manera".

Una fuerte sinusitis con 38,5 grados de fiebre

En concreto, lo que la mejor amiga de la propietaria de los animales sufrió fue una fuerte sinusitis con 38,5 grados de fiebre que, según ella, durante toda la semana solo pudiera mirar el teléfono "con un ojo" y pasara gran parte del tiempo durmiendo.

La afectada por lo ocurrido durante sus vacaciones no pone en duda que ese problema de salud de su mejor amiga fuera cierto. Sin embargo, lo que ha criticado es que no le dijera que no podía cuidar a los animales para buscar alguna alternativa. "Tenía cinco días para avisarme. Cinco días", ha resaltado.

El conejo, según su dueña, "casi se muere de sed" y fue encontrado por ella con una gran falta de energía y muy débil. "Mis mascotas están vivas, pero podría haber sido mucho peor", ha expresado la mujer, a quien buena parte de los usuarios que han leído la historia en Reddit le han aconsejado poner fin a la relación de amistad con su mejor amiga por no avisarla de que no podría dar de comer a sus mascotas debido a su enfermedad.