Consejos para identificar y no difundir bulos sobre los accidentes de tren: no añadas dolor al dolor

Personal de emergencia trabaja en el lugar del descarrilamiento mortal de dos trenes de alta velocidad, cerca de Adamuz (Córdoba), el 21 de enero de 2026.

Recurrir a fuentes oficiales, medios de comunicación consolidados y redes sociales de las instituciones públicas implicadas es la mejor recomendación para evitar exponerse a noticias falsas y bulos sobre la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba).

Así lo ha manifestado el director del departamento de Seguridad y Defensa de la Universidad Nebrija, Nicolás Marchal, destacando que las redes sociales han cobrado un protagonismo importante en los últimos años en situaciones de catástrofe, emergencia o crisis, porque permiten la monitorización casi en tiempo real de lo sucedido, y son un canal para que las fuentes oficiales puedan emitir comunicados y noticias.

"El problema es que en el ciberespacio están los buenos, pero también los malos, y en momentos como esta tragedia ferroviaria, los actores maliciosos intensifican sus actuaciones", explica el también director del Grado en Criminología y Ciencias Forenses de esta universidad.

Tras lo vivido en crisis como la dana, la pandemia, el volcán de la Palma o el apagón, para evitar los bulos y las noticias falsas en esta tragedia ferroviaria el experto apuesta por "acudir siempre a fuentes primarias, notas de prensa de los organismos oficiales, redes sociales de las instituciones implicadas y medios de comunicación rigurosos".

Eso se concreta en:

"Si veo que un usuario de X publica una imagen con un titular que especula con más de 300 muertos en el accidente ferroviario, lo que hay que hacer a continuación es ir a los medios oficiales. Y si voy a medios de comunicación consolidados, a las redes sociales del Ministerio de Transportes, del Gobierno, de las autonomías, de la Guardia Civil y nadie dice absolutamente nada, es evidente que ese mensaje es falso. No puede ser que un usuario tenga una información más privilegiada que los medios oficiales", ha advertido el especialista.

El segundo consejo es verificar el tipo de usuario. "Si es un perfil que la semana pasada estaba publicando sobre el proceso electoral de Moldavia, la semana anterior hablaba sobre Polonia, y ahora habla sobre esto, no hay una clara línea editorial. Es evidente que nosotros, como usuarios, un día podemos hablar de fútbol y otro día recomendamos un restaurante, pero cuando vemos que un usuario está constantemente mandando este tipo de noticias estratégicas, hay que tener cuidado", ha agregado.

Además, ha alertado de que, frente a los medios de comunicación consolidados e identificados, "hay que tener cuidado con los pseudomedios, que esconden autores de noticias que manipulan la información".

"Otra pista que puede ponernos sobre alerta son los usuarios que no comparten información personal ni tienen una imagen propia. Esto puede hacernos sospechar que su objetivo es publicar notas tendenciosas", continúa el profesor.

Familiares de una víctima en el accidente de tren de Adamuz, en el centro cívico Poniente Sur de la localidad cordobesa. Rocío Ruz / Europa press / Getty

Pensar en las familias y amigos

El experto considera que los familiares y amigos de las víctimas son "los más vulnerables" en situaciones como el accidente de Adamuz. "Son quienes más consumen contenido, porque necesitan una respuesta constante. Con la incertidumbre que están viviendo, constantemente buscan y rebuscan en redes, llegan a lo más profundo y se encuentran con ese tipo de mensajes que polarizan y siembran la duda sobre la teoría oficial", ha explicado.

"En estos momentos en los que tienen la poca información que se puede dar, de repente se encuentran con otra 'información' que les empieza más o menos a cuadrar; con mensajes medianamente sutiles que abren la puerta a otras teorías. Y en estas personas que están viviendo una situación muy complicada, esto les genera más incertidumbre, nerviosismo, crisis personal, ansiedad; y hace que se vuelvan un poco más beligerantes, que generen más peticiones y todo se convierte en un círculo vicioso", ha agregado.

Para identificar a esos perfiles falsos, recomienda estar atentos a cómo actúan fuera de situaciones de crisis. "Están medio dormidos, en un estado latente, y aprovechan para trabajar en que su imagen parezca natural", ha indicado Marchal.

En ciertos momentos, como en la actual tragedia ferroviaria, es cuando se potencia su actividad y, ante la alta demanda de información, comienzan a publicar noticias que generan desequilibrio y desconfianza en las autoridades.

A la hora de reconocer los ataques de desinformación, el profesor ha indicado que hay una "situación asimétrica": "De un lado tenemos a la población, los familiares que están demandando información constante sobre la situación de las víctimas; y de otro lado tenemos a grupos orquestados, ejércitos perfectamente diseñados para, en diferentes momentos a lo largo de esta tragedia, generar el mal y el caos".

"Están diversificados estratégicamente en canales de Telegram, foros y pseudomedios, para ir sembrando de forma secuencial la noticia que en cada momento pueda generar esa desconfianza y desestabilice a la población", ha concluido.