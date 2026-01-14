De cocinar en yates de lujo para millonarios en Mónaco a abrir un restaurante en Madrid y sufrir con el alquiler: "No me da ni para un sueldo de 1.500 euros"

Chef preparando un filete de costilla madurado en seco sobre un cremoso puré de apio con reducción de vino tinto antes de servirlo a los comensales. Enfoque selectivo. Concepto de restaurante y alta cocina.

Después de un tiempo largo cocinando en yates de lujo para millonarios en Mónaco, Goli decidió dar un giro radical a su vida y abrir un restaurante en Madrid, uno de sus sueños. Sin embargo, los problemas (especialmente económicos) no tardaron en llegar. "No me llega para pagarme un sueldo digno", afirma antes de señalar que "el alquiler en Madrid, en el centro de Madrid, es una locura".

Y es que, según cuenta, a pesar de que el inicio fue sencillo (dentro de lo que cabe), con el trascurso de los meses empezaron a llegar los problemas: subidas de precio del alquiler, altos precios de los suministros y productos, los competidores, etc.

"Este local es absolutamente ilógico. Pero es verdad que la apertura fue muy fácil, no tuve traspaso, todo lo que es la obra la hice yo, no tuve que hacer grandes cosas, solo pintar, poner el suelo. O sea que al final el inicio fue fácil", asegura. "Pero es verdad que el dueño del local se aprovecha y sube precios con esto, me acaban de subir un 20%. Y espérate un par de años que se me acabe el contrato a ver qué es lo que me dicen", agrega.

Uno de los motivos por los que le supuso una dificultad extra, tal y como ha defendido, es que, a diferencia de otros establecimientos, él intenta ofrecer unas condiciones aceptables a sus trabajadores, con descansos y con un salario digno.

"¿Por qué un tío en Galicia que a lo mejor hace un trabajo parecido al tuyo tiene más barato la comida? Probablemente, depende de quién sea, pero probablemente el tío está currando de nueve a dos de la mañana sin descanso, igual que todos sus cocineros, o como mucho tomándose un café entre turno y turno", explica.

Respecto a su experiencia en el yate como chef, el cocinero afirma que aunque "está bien" y es "chulo", también es cierto que es bastante agotador. "Te da para recorrer un poquito el mundo, conoces gente... pero es verdad que son muchas horas, es bastante intenso", exclama el profesional, que agrega que la convivencia puede llegar a resultar bastante difícil, así como los constantes mareos que puede producir el movimiento del barco.

"Cuando ya llevas un tiempo, lo normalizas un poco más. Al final, yo diría que es la vida que tú y yo tenemos, pero más lujosa"

"Al final del servicio dejaba el postre emplatado y me iba a costar o algo, porque por poco vomitaba. Y luego cocinar para un millonario, pues bastante chulo. Bastante interesante el tema de cómo vive en su vida, bueno, te atrapa mucho, al principio, sobre todo, cuando no has visto una vida tan lujosa. El irte a comprar con un Ferrari, el irte a tres horas con un Bentley, pues es algo que te atrapa mucho. Pero luego, cuando ya llevas un tiempo, lo normalizas un poco más. Al final, yo diría que es la vida que tú y yo tenemos, pero más lujosa", dice mientras muestra a cámara algunos de los platos que va preparando.

"Pero al final se toman una cerveza igual que tú y yo y se luchan y cagan igual que tú y yo. No hay mucha diferencia entre su vida y la tuya, más allá de que ellos no tienen la necesidad de conseguir dinero", sentencia el cocinero en su canal de Youtube.