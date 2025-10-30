Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Robo de joyas en el Louvre: la policía francesa detiene a otras cinco personas
Global

Global

Robo de joyas en el Louvre: la policía francesa detiene a otras cinco personas

Las detenciones se llevaron a cabo el miércoles de forma simultánea en varios lugares de la región de Île-de-France.

Ana Beatriz Micó Catalán
Ana Beatriz Micó Catalán
Agentes de policía franceses frente al Museo del Louvre tras un robo en París, Francia.Jerome Gilles

Cinco personas más han sido arrestadas en el marco de las pesquisas por el robo de las joyas del Louvre, ha adelantado este jueves en exclusiva la emisora RTL citando a fuentes judiciales relacionadas con el caso. Estas detenciones se llevaron a cabo de forma simultánea en varios lugares de la región parisina, alrededor de las 21:00 horas del miércoles 29 de octubre.

Se suman así a los dos sospechosos detenidos el pasado domingo, que según anunció el miércoles la fiscal de París, Laure Beccuau, "reconocieron parcialmente los hechos" y ya han sido enviados a prisión.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Ana Beatriz Micó Catalán
Ana Beatriz Micó Catalán
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en HuffPost España, informando sobre los principales temas de actualidad de una manera cercana y sencilla para que sean fáciles de comprender.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo: actualidad nacional e internacional, política, sociedad, deporte… Me gusta estar al tanto de lo que pasa y contarlo con claridad.


No obstante, si hay algo que realmente disfruto es meterme de lleno en temas de denuncia social. He cubierto desde las protestas de sanitarios y bomberos hasta los problemas de los vecinos afectados por la línea 7B del metro de Madrid, siempre con la intención de dar voz a quienes más lo necesitan.


También tengo mi lado futbolero. Me encanta escribir sobre fútbol y uno de los proyectos que más he disfrutado fue la Enciclopedia de la Eurocopa en As, donde repasé toda la historia de la selección española en el torneo. En resumen, escribo sobre lo que pasa, lo que duele y lo que nos apasiona.

 

Mi trayectoria

Mi andadura empezó cuando apenas era una adolescente. Recuerdo aprovechar cualquier rato libre en el instituto para redactar mis crónicas, previas y artículos de opinión en la agenda.


Comencé a escribir de forma más profesional cuando colaboré con varias páginas webs escribiendo sobre el Real Madrid CF y el Elche CF. Entre ellas destacan, VAVEL o Franjiverdes. Paralelamente, estudié la carrera de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche.


Al final de mis estudios, realicé prácticas como Community Manager en la Institución Ferial Alicantina (IFA). A continuación, pasé a hacerlas en el Diario AS, en la sección de Fútbol, antes de pasar a trabajar con colaboradora en este medio en la sección de Actualidad.  

 

 

Cómo contactar conmigo:

 