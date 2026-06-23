Roberto Sotomayor va con todo tras la sentencia a Aldama: "Con Íker Jiménez le convalidan las horas"

El exmiembro de Podemos y excorredor de medio fondo Roberto Sotomayor, tres veces campeón europeo en categoría máster, ha reaccionado a la sentencia conocida este lunes del Tribunal Supremo sobre José Luis Ábalos, Koldo García y Aldama, que ha generado miles y miles de reacciones en redes sociales y medios de comunicación.

Mientras que Ábalos y Koldo han recibido una pena de prisión de 24 años y tres meses y 19 años, respectivamente, Aldama ha recibido cuatro años, pero no ingresará en la cárcel debido a su colaboración con la justicia, lo que ha dejado atónitos a muchos y ha despertado el enfado del propio Sotomayor.

Por si fuera poco, el empresario acudió al programa Horizonte en Cuatro, presentado por Íker Jiménez, en el que matizó y aclaró sus palabras a la salida del juzgado: "Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren".

"Lanzo este mensaje adrede porque viene una causa importante, la de Plus Ultra, en la que hay una persona que creo relevante, Julio Martínez, al que se le está dando de lado y que parece que actuó por cuenta propia, como pasó conmigo. Mi mensaje era un: ánimo, colabora", explicó a Jiménez.

"Te vas de rositas y te quedas el dinero"

Sotomayor no se ha contenido y ha ido con todo para criticar el 'indulto' a Aldama, especialmente que no tenga que devolver los más de tres millones de euros que se llevó de comisión en el caso mascarillas: "Madre mía, qué obsceno todo, ¿eh?".

"En este país, si eres el cabecilla de una trama criminal que le roba 3,6 millones de euros al erario público, pero cuando te pillen decides colaborar con la justicia, acusando a otros, contando alguna verdad y muchas mentiras, te vas de rositas y encima te puedes quedar con el dinero robado sin nisiquiera devolverlo", ha criticado.

Pues precisamente este es el mensaje que, según el exatleta, el Tribunal Supremo ha dado "al país entero": "25 años para Ábalos, 19 años para Koldo y a este elemento un año de trabajos para la comunidad".

"Me imagino que irá dando charlas de ética"

"Me imagino que irá dando charlas de ética a los colegios, o vete tú a saber, a lo mejor sus paseos por el plató de televisión de Horizonte con Íker Jiménez le convalidan las horas", ha añadido. Por eso se ha preguntado cuál es el mensaje que se quiere enviar a la sociedad.

"Tú roba, sé un empresario corrupto que si te pillan le echas el muerto a alguien del gobierno y te sale todo a ganar. Y el segundo mensaje y el más preocupante es que en este país se premia ser de extrema derecha y meter mierda contra el gobierno", ha rematado.