Miriam, dos años viajando sola por 75 países: "Podemos ganar más dinero o cambiar de trabajo, pero el tiempo que pasa no vuelve"

Viajar por el mundo en solitario es, seguramente, el gran sueño frustado de muchas personas. Sin embargo, como reza el sabio refrán español: “Del dicho al hecho hay mucho trecho”. Aunque casi todos fantaseamos alguna vez con la idea de dejarlo todo, los valientes que realmente se lían la manta a la cabeza y dan el paso definitivo son, en realidad, muy pocos.

Miriam Ferrarin pertenece a este selectísimo grupo de aventureros. La joven de origen italiano acaba de cumplir dos años ininterrumpidos recorriendo los rincones más dispares del planeta. En una reciente entrevista concedida a la edición italiana de la revista Vanity Fair, la viajera desgrana los detalles de su apabullante experiencia tras pisar 75 países y explica qué le hizo dar un giro de 180 grados a su existencia.

El "clic" mental y el valor incalculable del tiempo

Antes de lanzarse a la aventura, Ferrarin tenía su vida perfectamente montada en Londres. Contaba con una razonabel estabilidad financiera y una rutina marcadísima. “Tenía un trabajo estable, una casa y una vida diaria bien definida”, recuerda.

Sin embargo, con el paso de los años, empezó a ser plenamente consciente de un detalle ineludible: la vertiginosa fugacidad del tiempo. Ese fue el verdadero despertar para ella, el "clic" que la empujó a cambiar de forma radical su manera de enfrentarse al mundo y a diseñar un estilo de vida puramente nómada. “Podemos ganar más dinero o cambiar de trabajo, pero el tiempo que pasa no vuelve”, reflexiona.

Las personas por encima de los pasaportes

La italiana subraya que esta drástica determinación no se tomó a la ligera, ni mucho menos fue fruto de un arrebato impulsivo. Fue un salto, sí, pero minuciosamente orquestado tanto a nivel mental como financiero. “Fue una elección madurada con el tiempo, construida paso a paso”, apunta.

En este largo periplo, Ferrarin ha tenido clarísimo desde el primer minuto que prioriza la calidad de las experiencias y las conexiones humanas por encima de la ansiedad de ir tachando destinos en un mapa. “Para mí, viajar no es una competición ni una colección de sellos de pasaporte. Prefiero medir un viaje a partir de las historias que traigo a casa, de la gente que conozco y de cuánto puedo permitir que cada experiencia me transforme", señala.

Asimismo, puntualiza que recorrer el mundo de punta a punta le ha servido para dinamitar prejuicios sociales que llevaba arrastrando desde su infancia. “Con demasiada frecuencia describimos un país como si fuera un bloque único. En realidad, está compuesto por culturas, comunidades y contextos muy diferentes”, comenta al hilo de su paso por naciones tan estigmatizadas como Irak.

ElPara Ferrarin, la intuición y la curiosidad acabaron pesando muchísimo más que el miedo. “Gracias a este enfoque conocí gente extraordinaria, que continuamente cuestionaba mis creencias y descubría que el mundo es mucho más complejo, pero también mucho más acogedor y humano”, concluye la viajera.