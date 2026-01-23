Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Desde Isabel Díaz Ayuso hasta Juanma Moreno: la Policía investiga la filtración de datos de más de 40 cargos políticos
La persona detrás de la difusión de los datos confidenciales es la misma que publicó en internet hace unos días información sensible de varios cargos del Ministerio de Transportes. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno.
Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno.Getty Images (Fotomontaje: HuffPost)

La Policía investiga la filtración de datos personales de decenas de presidentes autonómicos, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. En total, la filtración, realizada a través de un chat en internet, afecta a cerca de medio centenar (43, en concreto) de cargos públicos de distintas comunidades. 

El hacker detrás de la difusión de los datos confidenciales es el mismo que publicó en internet hace unos días información sensible de varios cargos del Ministerio de Transportes, tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), según recoge el diario 'El País' tras contrastarlo con varias fuentes policiales. 

En esta nueva publicación aparecen, además de Ayuso y Moreno, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el lehendakari, Imanol Pradales; y la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola. Según recoge el mismo diario citado, los datos filtrados incluirían información personal confidencial, como documentos de identidad, teléfonos y direcciones.

Cabe destacar que, desde la reforma del Código Penal de 2015, la difusión masiva de datos personales en internet está considerada un delito grave. Además, si se acredita que este tipo de acciones buscan desestabilizar instituciones o presionar a los poderes públicos, podrían llegar a ser investigadas como delitos de terrorismo, lo que podría elevar la causa a la Audiencia Nacional.

No es la primera vez que algo así ocurre. De hecho, tan solo en el último año se han registrado al menos otras dos filtraciones similares. En junio, dos hackers fueron detenidos en Canarias tras difundir datos del presidente del Gobierno, ministros y dirigentes políticos. Mientras que, en octubre, la Policía arrestó a dos menores en Cataluña y Albacete por una filtración en Telegram que afectó también a miembros del CNI y de las fuerzas de seguridad.

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

