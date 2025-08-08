Detenido por un tiroteo en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) con tres heridos, uno grave

Una persona ha sido detenida por su presunta relación con un tiroteo con tres heridos, uno de ellos de mayor gravedad, ocurrido a primera hora de la madrugada de este viernes en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan, según ha informado la Guardia Civil.

El instituto armado ha detallado en un comunicado que, a primera hora de esta madrugada, fue alertado sobre un incidente con arma de fuego en un establecimiento hostelero de la referida localidad, presuntamente unos disparos.

Los agentes desplazados al lugar de los hechos encontraron a una persona joven con un impacto de proyectil en la cabeza y a otros dos familiares heridos igualmente por arma de fuego. Los servicios médicos asistieron a los heridos y el primero, cuyo estado revestía mayor gravedad, fue trasladado de urgencia al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

No se descartan más detenciones

A primera hora de esta mañana, la Guardia Civil ha confirmado la detención del presunto autor de los hechos y sigue tomando declaración al resto de personas relacionadas con lo ocurrido.

La investigación continua abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, ha detallado el instituto armado.