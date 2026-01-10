Un agricultor deja claro lo que se gasta en la aceituna: "Al día, por persona, unos 100 euros, sin contar gastos de gasolina, de tractores"

¿Te gustan las aceitunas o utilizas aceite de oliva en tu diario vivir? En la gastronomía española las aceitunas son un alimento muy común, se suelen poner para picar en restaurantes y hogares. Además, son la materia prima del aceite de oliva, implementado para freír diferente tipo de comida e incluso como acompañamiento de una tostada de pan a la hora del desayuno o merienda.

España es lidera la industria de las olivas a nivel global. De hecho, según un informe publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se prevé que para la campaña en la campaña 2025/26 se produzcan más de 1,3 millones de toneladas de aceite de oliva.

Ser agricultor de aceitunas no es una labor fácil

Dicha producción masiva es gracias a la importante labor que realizan los agricultores a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. En TiktTok, un agrícola español, comparte su día a día y en uno de sus más recientes videos enfatiza en lo difícil que es sacar a flote el negocio de las aceitunas.

Por medio de su cuenta denomina, relatosdeputon, el hombre arremete contra quienes exigen sueldos más altos en el sector: "¿Vosotros sabéis lo que un jefe se gasta por persona al día en las aceitunas? Porque no es solamente el sueldo, es también los seguros sociales y todos los impuestos que hay que pagar por una persona que va a trabajar".

"Pongamos que un agricultor medio que necesite una cuadrilla de 7 personas para recoger todas su aceituna, al día se gasta por persona unos 100 euros, si son 7 personas 700 euros, eso sin contar gastos de gasolina, gasto de extractores, alguna posible avería", complementa el hombre.

"¿Dime tú en que tipo de trabajo se gasta una persona que tenga una cuadrilla de 7 personas al día, todos los días? Concluye el agricultor, mostrándose notablemente molesto.