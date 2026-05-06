El contrabando de tabaco ahoga a Francia y 600 centros sanitarios cambian de idea: el vaper es eficaz para dejar de fumar

Francia es el país europeo más restrictivo con el tabaco tradicional. Entre las principales medidas aplicadas en el país vecino se encuentran un precio por paquete superior a 12 euros (con reiteradas subidas fiscales); la prohibición casi total de publicidad; la obligación del empaquetado genérico (sin marcas visibles) y la ampliación constante de espacios sin humo (incluidos exteriores como playas, parques o zonas urbanas).

Paradójicamente, esas restricciones no están evitando que Francia sea el mayor mercado de contrabando de cigarrillos de la Unión Europea. En concreto, el último informe de KPMG señala que entre un 37% y un 38% de los cigarrillos consumidos en Francia proceden del mercado ilícito.

El modelo prohibicionista francés afecta también a los productos alternativos al tabaco tradicional, como el vapeo, que está siendo equiparado al cigarrillo de combustión en lo que se refiere a los espacios de uso. Además, se está ejerciendo una importante presión regulatoria sobre los aromas de los dispositivos.

Sin embargo, la Red de Prevención de las Adicciones (RESPADD) de Francia, una organización sin ánimo de lucro que agrupa a más de 600 centros sanitarios, hospitales, residencias de mayores y dispositivos sociosanitarios, ha pedido cambiar de idea respecto al vaper.

RESPADD ha publicado un documento llamado Vape: l’essentiel sur la vape (Vapeo: lo esencial sobre el vapeo, traducido al español) en el que analiza el uso del vapeo desde una perspectiva estrictamente sanitaria, basándose en la evidencia científica disponible y en el enfoque de reducción de riesgos.

El vapeo no es inocuo, pero es una herramienta eficaz para dejar de fumar

La principal conclusión del texto es que el vapeo no es un producto inocuo, pero sí constituye una herramienta eficaz para ayudar a dejar de fumar y una opción claramente menos dañina que el tabaco fumado cuando se utiliza por personas fumadoras adultas en el marco de un proceso de abandono del cigarrillo.

Uno de los ejes centrales del informe es el consenso científico alcanzado por 87 expertos francófonos en tabaquismo, en un estudio solicitado por la Sociedad Francófona de Tabaco. Los puntos más importantes de acuerdo son los siguientes:

El vapeo es eficaz para el abandono del tabaco , con tasas de abstinencia sostenidas de seis meses o más.

, con tasas de abstinencia sostenidas de seis meses o más. El vapeo presenta un balance beneficio-riesgo favorable en el contexto de la desintoxicación tabáquica.

en el contexto de la desintoxicación tabáquica. El vapeo reduce de forma muy probable los riesgos asociados al tabaquismo cuando el fumador deja completamente los cigarrillos tradicionales.

A nivel toxicológico, el vaper es menos nocivo que el cigarrillo tradicional

Por otro lado, en el informe se recuerda que la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, el Medio Ambiente y el Trabajo de Francia (ANSES) realizó un estudio en el que se destacaba que, a nivel toxicológico, muchas de las sustancias nocivas que se encuentran presentes en el humo del tabaco están ausentes en el aerosol del vapeo.

Igualmente, en el caso de las sustancias tóxicas que sí que fueron detectadas en los aerosoles de los cigarrillos electrónicos, las concentraciones fueron considerablemente inferiores a las medidas en el humo del tabaco convencional.