El curioso pub oculto de Granada similar a una tienda de alimentación al que tienes que entrar por una nevera

Granada late sin descanso a todas horas: su vida nocturna, variada y electrizante, ofrece planes para todos los paladares. Entre sus atractivos más sugerentes emergen los bares clandestinos, espacios discretos que regalan experiencias exclusivas y singulares. Se trata de una tendencia al alza que atrae cada vez a más gente y se ha consolidado como una de las formas más excitantes de descubrir la ciudad al caer el sol.

En este contexto, en pleno corazón granadino se esconde uno de los mejores pubs ocultos que sorprende a todo aquel que lo visita. Estamos hablando de Confuso Club, un local de música y copas ubicado en el número 25 de la calle San Matías que a simple vista es una pequeña tienda de alimentación con refrescos y golosinas, pero que esconde la entrada de un pub cuya puerta es literalmente una nevera.

Para acceder al local hay que franquear el arcón frigorífico y seguir por un pasadizo semioscuro salpicado de neones. Detrás de ese acceso inesperado se encuentra un espacio íntimo pensado para la música y las copas que abrió sus puertas en septiembre de 2023 y que desde entonces no ha dejado de sumar visitantes. Con una programación musical variada y una atmósfera eléctrica, se ha convertido en una cita obligada durante los fines de semana.

La exclusividad como atractivo

El proyecto apuesta por una estética marcada por rótulos y luces de neón y una programación musical variada que va desde sesiones de DJ hasta noches con piano bar. La propuesta encaja en la moda actual de los establecimientos inspirados en los “speakeasy”, los locales de venta clandestina de alcohol que emergieron en la época de la Ley Seca en Chicago, donde la experiencia de descubrir y entrar forma parte del atractivo.

En el caso de Confuso Club, esa mezcla de misterio y diseño se ha convertido en todo un reclamo: vídeos y publicaciones en las redes sociales han viralizado el concepto y atraído tanto a curiosos como a habituales de la noche granadina. Su programación regular, el control de aforo y una atmósfera que muchos describen como diferente a la típica noche de bar en la ciudad son algunos de los factores que consolidan su éxito.

No obstante, Confuso Club no es el único ejemplo de ingenio hostelero en el centro de Granada. En la cercana calle de Cuchilleros, La Trastienda mantiene su aspecto de charcutería antigua, con una barra de piedra y embutidos colgando, pero a quienes observan con atención, les revela una coqueta zona de tapeo y vinos en su interior. Estos espacios demuestran cómo la capital combina patrimonio, sorpresa y creatividad en su oferta de ocio.