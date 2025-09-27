El fruto apodado el pan del pueblo se puede encontrar en España: se come su fruto y hojas

El espino es una especie conocida desde hace siglos cuyos frutos rojos esconden grandes valores de salud y tienen una larga tradición en la medicina popular. El medio polaco Sady Ogrodoby confirma que este fruto ha sido bautizado como "el pan de la gente sencilla", y puede aliviar el dolor menstrual, apoyar la digestión y actuar de manera profiláctica contra las enfermedades. La especie se puede encontrar en toda la España peninsular, y en las Islas Baleares, tal y como reza el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico (MITECO) en una de sus publicaciones.

En cuanto a las propiedades, recabadas por el medio, el espino es una fuente vitaminas C, PP y B. Tiene muchos flavonoides, que tienen efectos anticancerígenos. Además, contiene muchos aceites esenciales y fibra, así como sales minerales. Asimismo, y como se mencionó anteriormente, estos frutos son buenos como profilaxis o como complemento del tratamiento profesional, "nunca como terapia independiente". Las personas con hipotensión no deben exagerar el espino. Por último, tienen gran efecto sobre el sistema circulatorio, actúa como calmante sobre el dolor menstrual y hace que el corazón "funcione mejor".

Pero, lo que llama la atención de muchos, es que no sólo los frutos son comestibles, también sus hojas crudas. "Son un complemento perfecto para cualquier ensalada y también puedes preparar té con ellas", se asegura en la publicación.

De acuerdo a la información difundida por el Ministerio español, los brotes, tallos y hojas tiernas se utilizan como "verdura silvestre" en distintas regiones castellanas. Normalmente, se comían por el campo, quitando las espinas y pelándolos. Además, los frutos han sido consumidos ampliamente en épocas de escasez. Era frecuente que los tomaran, principalmente los niños, como golosina o entretenimiento, aunque se han llegado a almacenar para su consumo como pasas, para la elaboración ocasional de mermeladas.