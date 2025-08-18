El gráfico sobre la magnitud de los incendios de este verano que deja sin palabras

La terrible ola de incendios que está calcinando España este agosto se ha cobrado ya cuatro vidas y, a pesar de que el calor comenzará a bajar, no da señales de tregua. Este lunes el fuego amenaza especialmente en Galicia, Extremadura y Andalucía, y preocupa especialmente su cercanía a los Picos de Europa.

En superficie quemada van camino de marcar, muy lamentablemente, cifras récord. Este viernes, por ejemplo, el incendio de Chandrexa de Queixa (Ourense) se convirtió en el más grande de la historia de Galicia desde que hay registros, con 16.000 hectáreas quemadas, 5.000 más que el de O Courel de 2022.

A través de su cuenta de X (Twitter), @eforestal, el ingeniero forestal Celso Coco, quien hace seguimiento de la evolución de los incendios, ha compartido un gráfico que habla por sí solo de lo devastadores que están siendo este verano.

Como indica, la media de superficie por Gran Incendio Forestal (GIF) en 2025 es de 4.600 hectáreas, cuando "la media de 1965-2024 está en 1.540 ha por cada GIF".

"Se superan los récords de 1994 y 2022. Y aún sin extinguir muchos de ellos", incide.