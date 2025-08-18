Robles responde al PP: "Los medios solicitados están desde el primer momento"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita a los militares de la UME que trabajan en la extinción de los incendios forestales en Ayóo de Vidriales (Zamora).

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha estado este lunes por la mañana en la ondas del 'Hoy por Hoy', en la Cadena SER, donde ha dado respuesta a la serie de peticiones que vienen haciendo figuras del Partido Popular desde hace varios días, tras sumarse al discurso del presidente de los populares, Núñez Feijóo, de solicitar más medios en la lucha contra el fuego.

Todo ello después de afirmaciones como las del mandatario castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, de que no era necesaria ayuda adicional. Robles ha recordado que "desde el 2 de agosto están las Fuerzas Armadas con la UME [Unidad Militar de Emergencias] que están haciendo un trabajo magnífico". Y ha subrayado que "los medios solicitados están desde el primer momento".

En esa línea, y tal y como ha expresado anteriormente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha apuntado a que la situación es insostenible y excepcional, por los advertidos efectos del cambio climático: "Se están dando unos incendios con unas características distintas debido al cambio climático", ha señalado sobre los factores que provocan que llevemos más de una semana con buena parte de la Península ardiendo.

También ha dejado claro que es necesaria una bajada de las temperaturas para poder acabar con esta ola de incendios: "Hasta que no remita la ola de calor no se va a poder acabar con esta situación".

Robles: "La UME no ha visto nada igual en sus 20 años de creación"

La ministra de Defensa también ha destacado durante su entrevista en la SER que hay que ser conscientes de contra qué se están enfrentando los militares de la UME, los bomberos y los brigadistas forestales. "Los pilotos siente frustración porque no pueden acercarse lo suficiente", ha remarcado Margarita Robles sobre una situación que ha calificado de "dantesca y sin precedentes en 20 años".

También ha explicado que conforma uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado esta unidad desde su nacimiento hace dos décadas: "La UME no ha visto nada igual en sus 20 años de creación". En este sentido, los profesionales luchan contra llamas propias de incendios de quinta y sexta generación. "De todos los focos que hay muchos se vuelven a reavivar cuando se creían apagados", ha precisado la ministra, poniendo el foco en que "son fuegos con una intensidad que se retroalimentan".

"En ocasiones hay que asumir que hay que tener pérdidas materiales para poder evitar pérdida de vidas, que es la prioridad" Margarita Robles, ministra de Defensa

Por otro lado, y en sintonía con el mensaje unánime lanzado desde todos los niveles de la Administración en los últimos días, Robles ha insistido en que la vida de las personas va por delante y para garantizarla es estrictamente necesario cumplir con todas las órdenes dadas por las autoridades, en cuanto a confinamientos, desalojos y medidas de seguridad adicionales. "Los militares de la UME están atacando directamente al fuego", ha afirmado Robles indicando que solo ellos y bomberos tienen esa capacidad, pues "solamente los profesionales pueden luchar contra el fuego"; para recordar que "la prioridad es proteger a las personas" y eso se traduce en que "a veces es difícil tomar la decisión de evacuar.

La ministra no ha escondido que "entiendo el drama humano de quien lo pierde todo, pero para atacar al fuego hay que ser profesionales. Aunque cada uno es libre. Solo deberían hacerlo cuando los técnicos le digan que se pueden quedar. Por favor, que la gente ayude a los técnicos". La responsable de la cartera de Defensa también ha dejado otra reflexión sobre la magnitud que puede alcanzar estas llamas: "En ocasiones hay que asumir que hay que tener pérdidas materiales para poder evitar pérdida de vidas, que es la prioridad".