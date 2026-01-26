Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El misterio de la seta que provoca la misma alucinación a todo el mundo: "No comas hasta que suene la alarma o verás gente diminuta"
Es un alimento muy popular en la provincia china de Yunnan.

Rafael Gómez
Una cesta con múltiples setas, en una imagen de archivoNaturfoto Honal vía Getty Images

Es de sobra conocido que existen setas venenosas y no venenosas. Sin embargo, lo que no es tan ampliamente sabido es la existencia de una seta capaz de provocar la misma alucinación a todo el mundo: ver a personas diminutas.

Se trata de una especie de hongo boleto de la familia Boletaceae que ha sido bautizada como Lanmaoa asiatica. La seta es de color rojizo y está comprobado científicamente que causa las mencionadas alucinaciones si se consume cruda.

Desde la BBC explican que quienes han sufrido alucinaciones tras haber ingerido Lanmaoa asiatica las definen como "visiones de diminutas figuras parecidas a elfos que pasan por debajo de las puertas, trepan por las paredes y se aferran a los muebles".

El hongo forma relaciones simbióticas con los pinos de los bosques cercanos y es un alimento muy popular en la provincia china de Yunnan (aunque también está presente en diferentes partes del mundo). Los consumidores se ven atraídos por el sabor umami con el que cuenta la seta.

Se vende en mercados y restaurantes

El hongo Lanmaoa asiatica puede adquirirse en múltiples lugares de Yunnan. Se vende en los mercados y también es un producto habitual en los menús de los restaurantes entre los meses de junio y agosto, cuando tiene lugar la temporada alta de hongos en la zona.

En declaraciones a la BBC, Colin Domnauer, doctorando en biología de la Universidad de Utah (EEUU) y el Museo de Historia Natural de Utah, ha contado que en Yunnan "en un restaurante de estofado de champiñones, el camarero puso un temporizador de 15 minutos y nos advirtió 'no comas hasta que suene la alarma o verás gente diminuta'".

Colin Domnauer, quien estudia específicamente el hongo Lanmaoa asiatica, ha destacado que la especie "parece algo muy común en la cultura local".

Hospitalizaciones de hasta una semana

Tras ser nombrada formalmente como especie en 2015, Domnauer y su equipo de científicos están tratando de identificar cuál es el compuesto químico que provoca esas alucinaciones tan particulares al consumir cruda la seta Lanmaoa asiatica.

Los investigadores señalan que las pruebas actuales sugieren que sus efectos probablemente no estén relacionados con ningún otro compuesto psicodélico conocido. El principal indicio que hace pensar en ese sentido a los científicos es que las alucinaciones provocadas por el hongo son extraordinariamente largas.

En concreto, ingerir Lanmaoa asiatica sin cocinar da lugar a alucinaciones con una duración habitual de uno a tres días tras un inicio de 12 a 24 horas. De hecho, se han documentado casos en los que son necesarios hospitalizaciones de hasta una semana para volver a la normalidad.

