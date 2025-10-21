El motivo por el que se recomienda evitar los bufés durante las primeras horas a bordo del crucero

Los cruceros son un mundo aparte. Miles de personas encerradas en un mismo espacio donde la máxima es que los turistas no se aburran, para lo que ofrecen un sinfín de actividades de todo tipo, mientras permanecen en el interior del inmenso barco a la espera de salir a disfrutar de las diferentes ciudades en las hace parada durante su travesía.

En este escenario, la actividad favorita de muchos a bordo es atiborrarse en el bufé. Sin embargo, los expertos han señalado el momento en que es mejor evitarlo. Nada más embarcar la tentación de acudir directamente a ver el despliegue de comida es fuerte, pero el medio Daily Express ha señalado que todos los turistas llegan con esta idea, por lo que suele estar repleto de gente.

A cambio, mientras la mayoría está entretenido en el bufé, recomiendan adelantarse al resto y prestar atención a las actividades que se ofrecen y a los espectáculos de los que se podrá disfrutar preguntando al personal a bordo o consultando los planos disponibles. "Mientras tanto, otros pasajeros, demasiado ocupados en el bufé, podrían tardar días en descubrirlas", ha apuntado.

Además, Melissa Cabey, quien ha viajado por todo el mundo a bordo de cruceros como bailarina profesional, ha compartido su experiencia en el medio Tasting Table, donde ha explicado qué hacer y qué no en los búfés, y está de acuerdo con el periódico británico. Así, ha explicado que al embarcar la mayoría de los camarotes aún no están listos, por lo que la mayoría prefiere ir directamente al bufé. "Este es uno de los peores errores que se pueden cometer", ha asegurado.

"El bufé estará a rebosar de pasajeros con sus maletas de mano, mochilas y niños en cochecitos. Lo que lo hace aún más abrumador es que nadie conoce aún la distribución del barco, así que la gente estará deambulando sin rumbo mientras intenta orientarse. Esto dificultará encontrar mesa y aún más la fila del bufé para conseguir la comida que se desea", ha explicado. Frente a esto, ha recomendado investigar otras zonas del barco con más opciones gastronómicas.

"Muchas líneas de cruceros ofrecen otros lugares gratuitos para comer, como bares deportivos y bares ubicados alrededor de la cubierta de la piscina, que ofrecen refrigerios rápidos. Estos lugares suelen estar menos concurridos porque muchos pasajeros aún no saben que existen", ha contado.

Por su parte, James Cole, fundador de Panache Cruises, una agencia especializada en cruceros de lujo y ultralujo de Reino Unido, ha remarcado en el medio Edinburgh Live: "Aunque usted pueda tener hambre y estar ansioso por ir al bufé, recuerde que sus compañeros de viaje probablemente se sientan de la misma manera, y sus deseos y necesidades no reemplazan a los de ellos".

Además, ha aconsejado no atiborrar con diferentes comidas el plato. "No te preocupes por los platos en el bufé y pide un plato, vaso o taza nuevo cada vez que quieras reponer tu comida o bebida. Quizás pienses que les estás haciendo un favor al reducir la cantidad de platos sucios, pero en realidad está mal visto por razones sanitarias", ha señalado.