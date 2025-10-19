Polémica entre pasajeros por las nuevas políticas de comida y bebida: "Le quita un poco de alegría a los cruceros"

El mundo de los cruceros es muy particular. Miles de personas en un mismo espacio —no tan amplio— comiendo y bebiendo sin parar y bajando en turnos para disfrutar de las excursiones que se hayan reservado. Sin embargo, la compañía Norwegian Cruise Line ha implementado un cambio que no va a gustar a muchos.

El operador de cruceros cobrará ahora cindo dólarse adicionales por cada plato principal adicional que se pida en los comedores principales. Además, limitará el servicio a la habitación a dos comidas por persona, a diferencia de la política anterior sin límite, según ha informado el medio especializado MarketWatch.

A partir del próximo marzo, Norwegian también dejará de ofrecer su paquete de bebidas a bordo, que permite a los pasajeros pedir bebidas alcohólicas ilimitadas cada día, a quienes viajen a Great Stirrup Cay, su isla privada en las Bahamas. Esto significa que los cruceristas deberán pagar un cargo adicional por sus cócteles, vino y cerveza al desembarcar. Hasta ahora, estas bebidas estaban incluidas en la experiencia isleña, siempre que los pasajeros optaran por el paquete a bordo.

"Esta actualización nos ayudará a mejorar nuestra eficiencia, mantener la frescura, reducir los desperdicios y los tiempos de espera para que todos los huéspedes puedan recibir sus pedidos de servicio a la habitación de forma rápida y oportuna", declaró un portavoz de la compañía sobre la nueva política en el servicio de habitaciones.

Sobre la polítidca de bebidas en Great Stirrup Cay, señaló que están implementando mejoras en el destino isleño, como un nuevo muelle, una nueva zona de piscina y un área de juegos acuáticos para niños. "Con el objetivo de transformar la experiencia en la isla, hemos evaluado nuestras políticas", apuntó el portavoz, que agregó que ciertas bebidas, como el té helado y los jugos, serán gratuitas.

Esta nueva medida, sin embargo, no ha caído bien entre los cruceristas. "De alguna manera le quita un poco de la alegría al crucero", dijo un usuario en un foro de mensajes de Cruise Critic sobre los cinco dólares adicionales. "¿Qué será lo próximo, un cobro por plato en el buffet?", se quejó otro.