Javier Gil, doctor en Sociología e investigador del CSIC: "Da igual cuánto trabajes, estudies o te esfuerces. Hoy acceder al bienestar en Madrid o Barcelona depende de tu capacidad de heredar una vivienda"

"Es una cuestión de vida o muerte". Javier Gil presenta en el podcast Carne Cruda, que en Youtube acumula más de 117.000 suscriptores, su nuevo libro Generación Inquilina. Durante la entrevista defiende que la vivienda es el "principal determinante de la posición social". "Da igual cuanto trabajes, cuanto estudies o cuanto te esfuerzes. La posibilidad de acceder a una casa en Madrid o en Barcelona depende de tu capacidad de heredar". "Con un buen sueldo no se puede acceder a la vivienda de manera digna. La promesa se está rompiendo".

El programa introduce la aparición del escritor e invetigador del CSIC con una breve introducción: "La mayoría de la población no puede acceder a una vivienda. Así surge la generación inquilina, que vive de alquiler por expulsión. Da igual de cuánto estudies, trabajes o te esfuerces, el bienestar no depende del mérito o del salario, sino de la capacidad de acceder a una vivienda". El libro busca soluciones al problema de la vivienda.

Al ser preguntado por la Ley de Vivienda, aprobada en el Congreso el pasado 2023, asegura que "es una Ley muy insuficiente". "En el mejor de los casos, en algunas Comunidades se está ralentizando el que esto cada vez vaya a peor. Pero esto no se trata de detener nada, sino de revertirlo", explica. El apunta a una transformación: "de los desahucios de la crisis del 2008, a un nuevo ciclo de especulación".

Necesidades actuales, según Cruz

"¿Qué necesitamos ahora? Pues lo mismo. Una intervención espectacular, con la fuerza que lo hizo Mariano Rajoy, para salvar a los especuladores y a los bancos, pero que lo haga ahora el Gobierno de Pedro Sánchez para salvar a la ciudadanía", opina el experto. "No vale una medida o dos, sino un nuevo paradigma de vivienda", agrega.

Para él, la última política aprobada, "lo único que hace es inflar los precios de la vivienda y acompañar a la especulación". "Lo que tenemos que imponer es que el Estado de un paso al frente, intervenga el mercado y mande un mensaje a los especuladores", continúa.

"Lo que propongo en mi libro es que el Estado dé un paso adelante, intervenga al Estado y haga lo mismo que los especuladores a través de un fondo de inversión público. Que haga lo mismo que los fondos buitres, pero en vez de generar rentabilidades desorbitadas, amplíe el patrimonio público de vivienda", explica.