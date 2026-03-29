Esperanza Aguirre afirma que si Vox existe es porque Mariano Rajoy "incumplió" el programa del PP

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que si Vox existe es porque el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, incumplió el programa del PP: "Vox existe porque Rajoy incumplió nuestro programa entero".

Lo ha manifestado en una entrevista concedida a El Periódico este domingo, en la que ha expresado que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, es y será uno de sus principales referentes.

"José María Aznar unificó el PP. Estábamos todos cómodos y unidos en el partido: socialdemócratas, liberales, conservadores y democratacristianos. Aznar consiguió reunirnos a todos y por ello tuvimos la primera mayoría para el PP en 1996 y la primera mayoría absoluta en el año 2000", ha explicado.

Preguntada si fue un error de Aznar designar a Mariano Rajoy presidente del PP y candidato en 2004, ha dicho que fue un error de todos porque se votó en la Junta Directiva Nacional: "Aznar pasó el partido a Rajoy unificado y con todos cómodos y tranquilos y Rajoy se lo pasó a Pablo Casado dividido en tres", ha dicho en referencia a PP, Vox y Ciudadanos.

Ayuso, "la mejor sin duda"

Sobre la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Aguirre ha afirmado que "es la mejor sin duda" y que sólo está en desacuerdo con ella en una cosa: que no declare bien de interés cultural el Valle de los Caídos.

Un mensaje al que ha respondido el jefe de Gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, en contacto con el citado medio, asegurando que por qué no lo hizo ella cuando fue presidenta.

"¡Pero yo no lo hice porque el Valle no estaba en peligro! Cargarse el Valle de los Caídos va a ser la traca final de Pedro Sánchez. ¡Ya lo verás!", ha contestado Esperanza Aguirre a MAR.

Preguntada sobre su forma de entender el feminismo, ha dicho que es "feminista en el buen sentido de la palabra" porque defiende la igualdad ante la ley de los hombres y las mujeres y que está en contra de quitar a los hombres la presunción de inocencia.

"Soy feminista en el buen sentido de la palabra porque defiendo la igualdad ante la ley de los hombres y las mujeres; y estoy en contra de quitar a los hombres la presunción de inocencia", ha señalado.

Sobre si es el mismo que el de Vox, ha dicho que la formación que lidera Santiago Abascal "también defiende la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, así que es el mismo feminismo".