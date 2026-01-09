En una isla desierta buscan un empleado y ofrecen 30.000 euros por seis meses de trabajo

Cada vez son más las ofertas de empleo que rompen con la idea tradicional de oficina y rutina diaria. En un mercado laboral marcado por la flexibilidad y la búsqueda de experiencias distintas, comienzan a surgir trabajos en enclaves remotos y poco convencionales, que combinan salario, naturaleza y aventura. Desde parajes aislados hasta rincones prácticamente deshabitados, estas propuestas atraen a quienes buscan una forma de vida fuera de lo común.

Bajo esta premisa, la ONG Scottish Wildlife Trust ha abierto la convocatoria para cubrir el puesto de guardabosques en Handa, una pequeña isla deshabitada frente a la costa noroeste de Escocia. El puesto de trabajo, que estará habilitado entre marzo y septiembre de 2026, incluye un contrato de seis meses con un salario de casi 30.000 euros y alojamiento gratuito en una cabaña preparada para la persona responsable del puesto. La jornada prevista es de 35 horas semanales.

El perfil solicitado combina trabajo de conservación y atención al público. El guardabosques será responsable del seguimiento de la fauna, especialmente las colonias de aves marinas, de la planificación y coordinación de un equipo de voluntarios y de la gestión de los visitantes que llegan durante la temporada de verano. Según la oferta, la persona seleccionada deberá encargarse además de programas de trabajo, mantenimiento de senderos y tareas de información y educación ambiental ante el flujo estival de turistas.

“Es un lugar remoto”

Handa es una isla relativamente pequeña, de aproximadamente 3,09 kilómetros cuadrados, pero de gran importancia natural: acoge colonias masivas de araos, alcas, gaviotas y otras especies marinas, además de ser lugar habitual de avistamientos de mamíferos marinos en sus aguas. Desde su despoblación en el siglo XIX, la isla funciona como reserva natural y figura como un espacio protegido de relevancia nacional.

El acceso es limitado y dependiente del tiempo. El servicio de ferry que conecta Handa con el pequeño asentamiento de Tarbet es la única ruta pública habitual, pero las condiciones meteorológicas pueden interrumpir las travesías durante días, por lo que la persona al mando deberá organizar su trabajo pensando en esa incertidumbre. Además, la logística obliga a realizar viajes regulares a tierra firme para tareas tan básicas como la lavandería, las compras o el aprovisionamiento de bombonas de gas utilizadas para cocinar y calefacción.

Desde la Scottish Wildlife Trust subrayan que Handa es además una comunidad pequeña durante el verano: “Es un lugar remoto y las personas con las que trabajas también serán las que compartan tu tiempo libre por las tardes”, explica Rab Potter, gerente del área protegida de la ONG, al referirse a la necesidad de que el candidato sea capaz de convivir y liderar en un entorno cerrado y cambiante.

La organización busca a alguien con experiencia en seguimiento de fauna, habilidad para tomar decisiones prácticas ante imprevistos y liderazgo para coordinar voluntarios. Para quienes sueñan con un cambio de aires, la oferta combina un sueldo competitivo para un contrato temporal, formación práctica en conservación y la experiencia de vivir en un espectacular paisaje natural; pero también exige adaptabilidad.